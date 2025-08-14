путин рассказал об "искренних усилиях" США по войне в Украине: что сказал диктатор

российский диктатор владимир путин заявил, что США "прилагают энергичные и искренние усилия, чтобы прекратить боевые действия в Украине и достичь приемлемых для всех договоренностей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Во время общения с российскими "журналистами" диктатор заявил, что США прилагают "достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, положить конец кризису и прийти к договоренностям, которые будут интересны для всех сторон, вовлеченных в этот конфликт". По словам путина, это необходимо для того, чтобы "создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом".

Других деталей российский диктатор не озвучил.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российский с регистрационным номером RA-96023 вылетел из москвы в Анкоридж (Аляска). Информация о пребывании путина на борту не подтверждена.

Также в Кремле сообщили о приблизительном времени начала саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске 15 августа.