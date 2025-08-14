$41.450.00
Эксклюзив
10:46 • 7204 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 13037 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 17851 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 30072 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 158797 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 161786 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 118151 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 108271 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 94289 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 131323 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
путин рассказал об "искренних усилиях" США по войне в Украине: что сказал диктатор

Киев • УНН

 • 4737 просмотра

владимир путин заявил об "энергичных и искренних усилиях" США для прекращения боевых действий в Украине. Это необходимо для установления долгосрочного мира в Европе и мире.

путин рассказал об "искренних усилиях" США по войне в Украине: что сказал диктатор

российский диктатор владимир путин заявил, что США "прилагают энергичные и искренние усилия, чтобы прекратить боевые действия в Украине и достичь приемлемых для всех договоренностей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Во время общения с российскими "журналистами" диктатор заявил, что США прилагают "достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, положить конец кризису и прийти к договоренностям, которые будут интересны для всех сторон, вовлеченных в этот конфликт". По словам путина, это необходимо для того, чтобы "создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом".

Других деталей российский диктатор не озвучил.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российский с регистрационным номером RA-96023 вылетел из москвы в Анкоридж (Аляска). Информация о пребывании путина на борту не подтверждена.

Также в Кремле сообщили о приблизительном времени начала саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске 15 августа.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты