путін прокоментував відмову Трампу у Нобелівській премії миру

російський диктатор володимир путін заявив, що не йому судити – гідний чи негідний очільник Білого дому Дональд Трамп отримати Нобелівську премію миру. При цьому диктатор додав, що Трамп докладає великих зусиль для вирішення довгострокових криз, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

"Гідний чи негідний діючий президент США Нобелівської премії миру я не знаю, але він реально дуже багато робить, щоб вирішити дуже складні кризи, які тривають десятиліттями", - заявив диктатор.

путін додав, що не йому вирішувати, кому присуджувати Нобелівську премію миру і наголосив, що, на його думку, авторитету премії завдано шкоди.

"Не мені вирішувати, кому присуджувати Нобелівську премію. Були випадки, коли Комітет присуджував Нобелівську премію миру людям, які для миру нічого не зробили. І такими діями вони завдали великої шкоди авторитету цієї премії.

Зі свого боку Дональд Трамп написав на своїй сторінці в соцмережі слова подяки російському диктатору.

"Подяка президенту путіну!", - коротко написав Трамп.

Доповнення

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2025 року Марії Коріні Мачадо за її "невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".