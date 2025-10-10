путин прокомментировал отказ Трампу в Нобелевской премии мира
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин заявил, что не ему судить о достоинстве Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира, но отметил его усилия в разрешении долгосрочных кризисов. Трамп поблагодарил путина за комментарий, тогда как премию 2025 года получила Мария Корина Мачадо.
Детали
"Достоин или недостоин действующий президент США Нобелевской премии мира я не знаю, но он реально очень много делает, чтобы решить очень сложные кризисы, которые длятся десятилетиями", - заявил диктатор.
путин добавил, что не ему решать, кому присуждать Нобелевскую премию мира и подчеркнул, что, по его мнению, авторитету премии нанесен ущерб.
"Не мне решать, кому присуждать Нобелевскую премию. Были случаи, когда Комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. И такими действиями они нанесли большой ущерб авторитету этой премии.
Со своей стороны Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети слова благодарности российскому диктатору.
"Благодарность президенту путину!", - коротко написал Трамп.
Дополнение
Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее "неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".