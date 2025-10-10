путин прокомментировал отказ Трампу в Нобелевской премии мира

$41.510.10
48.210.07
ukenru
15:17 • 7338 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
14:10 • 10753 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 11287 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 14972 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10:53 • 26352 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 30476 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 17573 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18380 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 18121 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25808 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
77%
747мм
Популярные новости
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго10 октября, 06:38 • 27932 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 21031 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго10 октября, 09:38 • 19073 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 16270 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби11:09 • 12872 просмотра
публикации
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto15:17 • 7338 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto13:35 • 14972 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10:53 • 26352 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать10 октября, 09:44 • 30476 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 81322 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Александр Стабб
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Киевская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби11:09 • 12983 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 16381 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 21132 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 81322 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 34551 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Ручная граната
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор

путин прокомментировал отказ Трампу в Нобелевской премии мира

Киев • УНН

 • 378 просмотра

российский диктатор владимир путин заявил, что не ему судить о достоинстве Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира, но отметил его усилия в разрешении долгосрочных кризисов. Трамп поблагодарил путина за комментарий, тогда как премию 2025 года получила Мария Корина Мачадо.

путин прокомментировал отказ Трампу в Нобелевской премии мира

российский диктатор владимир путин заявил, что не ему судить – достоин или недостоин глава Белого дома Дональд Трамп получить Нобелевскую премию мира. При этом диктатор добавил, что Трамп прилагает большие усилия для разрешения долгосрочных кризисов, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

"Достоин или недостоин действующий президент США Нобелевской премии мира я не знаю, но он реально очень много делает, чтобы решить очень сложные кризисы, которые длятся десятилетиями", - заявил диктатор.

путин добавил, что не ему решать, кому присуждать Нобелевскую премию мира и подчеркнул, что, по его мнению, авторитету премии нанесен ущерб.

"Не мне решать, кому присуждать Нобелевскую премию. Были случаи, когда Комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. И такими действиями они нанесли большой ущерб авторитету этой премии.

Со своей стороны Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети слова благодарности российскому диктатору.

"Благодарность президенту путину!", - коротко написал Трамп.

Дополнение

Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее "неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Павел Зинченко

Новости Мира
Владимир Путин
Белый дом
Венесуэла
Дональд Трамп