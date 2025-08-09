путін передав орден леніна для співробітниці ЦРУ, син якої загинув, воюючи за росію
Київ • УНН
володимир путін передав орден леніна для співробітниці ЦРУ Джуліані Галліні, чий син загинув, воюючи за росію в Україні. Цей жест Кремля є психологічною грою, що привертає увагу до факту, що син високопосадовиці американської розвідки воював на боці рф.
рочійський диктатор володимир путін під час візиту спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до москви передав йому орден леніна, призначений для співробітниці ЦРУ, син якої загинув торік в Україні, воюючи на боці російських військ. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.
Деталі
Як зазначає видання ця нагорода мала бути вручена високопоставленій співробітниці Центрального розвідувального управління США Джуліані Галліні, чий 21-річний син Майкл Глосс загинув у 2024 році, воюючи проти України
Галліна зараз обіймає посаду заступника директора з цифрових інновацій у ЦРУ.
За словами співрозмовників CBS News, цей жест є типовою психологічною грою Путіна. Кремль, ймовірно, прагнув привернути увагу до того, що син високопосадовиці американської розвідки воював на боці Росії.
Представники ЦРУ наголошували, що смерть сина Галліні, який мав проблеми з психічним здоров’ям, не є питанням національної безпеки.
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці09.08.25, 01:42 • 21927 переглядiв
За інформацією двох джерел CBS News, немає жодних ознак, що Глосс був завербований російським урядом. За їхніми словами, кремль, ймовірно, не мав відомостей про сім’ю Глосса, коли репатріював його останки.
У виданні також підкреслили, що цей крок путіна стався в дуже чутливий момент, коли Трамп дедалі більше висловлює невдоволення Кремлем і загрожує ввести додаткові мита з п’ятниці, попри переговори про можливу зустріч.
Як зазначили в CBS News, орден леніна - це радянська нагорода, призначена для відзначення видатних заслуг цивільного населення. Водночас її вручали й високопоставленим шпигунам, зокрема британцю Кіму Філбі, який довгі роки працював агентом СРСР.
путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ 09.08.25, 01:18 • 17570 переглядiв