володимир путін передав орден леніна для співробітниці ЦРУ Джуліані Галліні, чий син загинув, воюючи за росію в Україні. Цей жест Кремля є психологічною грою, що привертає увагу до факту, що син високопосадовиці американської розвідки воював на боці рф.