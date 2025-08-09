$41.460.15
8 серпня, 22:42 • 21889 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 30217 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 118084 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 116853 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 69282 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 126917 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 71544 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 52192 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 37734 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 107016 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
путін передав орден леніна для співробітниці ЦРУ, син якої загинув, воюючи за росію

Київ • УНН

 • 3184 перегляди

володимир путін передав орден леніна для співробітниці ЦРУ Джуліані Галліні, чий син загинув, воюючи за росію в Україні. Цей жест Кремля є психологічною грою, що привертає увагу до факту, що син високопосадовиці американської розвідки воював на боці рф.

путін передав орден леніна для співробітниці ЦРУ, син якої загинув, воюючи за росію

рочійський диктатор володимир путін під час візиту спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до москви передав йому орден леніна, призначений для співробітниці ЦРУ, син якої загинув торік в Україні, воюючи на боці російських військ. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання ця нагорода мала бути вручена високопоставленій співробітниці Центрального розвідувального управління США Джуліані Галліні, чий 21-річний син Майкл Глосс загинув у 2024 році, воюючи проти України

Галліна зараз обіймає посаду заступника директора з цифрових інновацій у ЦРУ.

За словами співрозмовників CBS News, цей жест є типовою психологічною грою Путіна. Кремль, ймовірно, прагнув привернути увагу до того, що син високопосадовиці американської розвідки воював на боці Росії.

Представники ЦРУ наголошували, що смерть сина Галліні, який мав проблеми з психічним здоров’ям, не є питанням національної безпеки.

Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці09.08.25, 01:42 • 21927 переглядiв

За інформацією двох джерел CBS News, немає жодних ознак, що Глосс був завербований російським урядом. За їхніми словами, кремль, ймовірно, не мав відомостей про сім’ю Глосса, коли репатріював його останки.

У виданні також підкреслили, що цей крок путіна стався в дуже чутливий момент, коли Трамп дедалі більше висловлює невдоволення Кремлем і загрожує ввести додаткові мита з п’ятниці, попри переговори про можливу зустріч.

Як зазначили в CBS News, орден леніна - це радянська нагорода, призначена для відзначення видатних заслуг цивільного населення. Водночас її вручали й високопоставленим шпигунам, зокрема британцю Кіму Філбі, який довгі роки працював агентом СРСР.

путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ 09.08.25, 01:18 • 17570 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Україна