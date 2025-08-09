Путин передал орден ленина сотруднице ЦРУ, сын которой погиб, воюя за россию

российский диктатор владимир путин во время визита спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в москву передал ему орден ленина, предназначенный для сотрудницы ЦРУ, сын которой погиб в прошлом году в Украине, воюя на стороне российских войск. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, эта награда должна была быть вручена высокопоставленной сотруднице Центрального разведывательного управления США Джулиане Галлини, чей 21-летний сын Майкл Глосс погиб в 2024 году, воюя против Украины.

Галлина сейчас занимает должность заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ.

По словам собеседников CBS News, этот жест является типичной психологической игрой путина. кремль, вероятно, стремился привлечь внимание к тому, что сын высокопоставленной сотрудницы американской разведки воевал на стороне россии.

Представители ЦРУ подчеркивали, что смерть сына Галлини, который имел проблемы с психическим здоровьем, не является вопросом национальной безопасности.

По информации двух источников CBS News, нет никаких признаков, что Глосс был завербован российским правительством. По их словам, кремль, вероятно, не имел сведений о семье Глосса, когда репатриировал его останки.

В издании также подчеркнули, что этот шаг путина произошел в очень чувствительный момент, когда Трамп все больше выражает недовольство Кремлем и угрожает ввести дополнительные пошлины с пятницы, несмотря на переговоры о возможной встрече.

Как отметили в CBS News, орден ленина - это советская награда, предназначенная для отличия выдающихся заслуг гражданского населения. В то же время ее вручали и высокопоставленным шпионам, в частности британцу Киму Филби, который долгие годы работал агентом СССР.

