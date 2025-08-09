Путин передал орден ленина сотруднице ЦРУ, сын которой погиб, воюя за россию

$41.460.15
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 27708 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 114646 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 113629 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 67734 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 126129 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 71172 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 52051 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 37651 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 105523 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
В Донецкой области начинается принудительная эвакуация семей с детьми из более чем 20 населенных пунктов: перечень
8 августа, 18:26 • 7784 просмотра
В Офисе Президента прокомментировали конфликты гражданских с ТЦК
8 августа, 21:56 • 3234 просмотра
путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска из Донбасса - WSJ
8 августа, 22:18 • 15571 просмотра
В двух областях разрешили движение грузовикам во время комендантского часа
00:47 • 8776 просмотра
Сопротивление: россияне заставляют жителей на ВОТ Украины устанавливать мессенджер-шпион
01:33 • 7170 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
8 августа, 14:38 • 114651 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
8 августа, 14:30 • 83778 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
8 августа, 13:00 • 113635 просмотра
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 113635 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15 • 137016 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 09:00 • 105524 просмотра
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 105524 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15 • 137016 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02 • 168487 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39 • 182502 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ
6 августа, 07:07 • 187694 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ
6 августа, 05:58 • 176078 просмотра
Путин передал орден ленина сотруднице ЦРУ, сын которой погиб, воюя за россию

Киев • УНН

 • 2728 просмотра

владимир путин передал орден ленина сотруднице ЦРУ Джулиани Галлини, чей сын погиб, воюя за россию в Украине. Этот жест кремля является психологической игрой, привлекающей внимание к факту, что сын высокопоставленной сотрудницы американской разведки воевал на стороне рф.

Путин передал орден ленина сотруднице ЦРУ, сын которой погиб, воюя за россию

российский диктатор владимир путин во время визита спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в москву передал ему орден ленина, предназначенный для сотрудницы ЦРУ, сын которой погиб в прошлом году в Украине, воюя на стороне российских войск. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, эта награда должна была быть вручена высокопоставленной сотруднице Центрального разведывательного управления США Джулиане Галлини, чей 21-летний сын Майкл Глосс погиб в 2024 году, воюя против Украины.

Галлина сейчас занимает должность заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ.

По словам собеседников CBS News, этот жест является типичной психологической игрой путина. кремль, вероятно, стремился привлечь внимание к тому, что сын высокопоставленной сотрудницы американской разведки воевал на стороне россии.

Представители ЦРУ подчеркивали, что смерть сына Галлини, который имел проблемы с психическим здоровьем, не является вопросом национальной безопасности.

Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
09.08.25, 01:42 • 18636 просмотров

По информации двух источников CBS News, нет никаких признаков, что Глосс был завербован российским правительством. По их словам, кремль, вероятно, не имел сведений о семье Глосса, когда репатриировал его останки.

В издании также подчеркнули, что этот шаг путина произошел в очень чувствительный момент, когда Трамп все больше выражает недовольство Кремлем и угрожает ввести дополнительные пошлины с пятницы, несмотря на переговоры о возможной встрече.

Как отметили в CBS News, орден ленина - это советская награда, предназначенная для отличия выдающихся заслуг гражданского населения. В то же время ее вручали и высокопоставленным шпионам, в частности британцу Киму Филби, который долгие годы работал агентом СССР.

путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска из Донбасса - WSJ
09.08.25, 01:18 • 15824 просмотра

Ольга Розгон

Дональд Трамп
Украина