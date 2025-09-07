$41.350.00
"Трамп дав путіну те, що він хотів": Зеленський про зустріч на Алясці

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Зустріч Дональда Трампа з путіним на Алясці принесла російському диктатору бажаний результат. Зеленський зазначив, що путін прагне використати такі зустрічі для власної пропаганди, уникаючи діалогу з Києвом.

"Трамп дав путіну те, що він хотів": Зеленський про зустріч на Алясці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч Дональда Трампа з путіним на Алясці принесла російському диктатору те, на що він розраховував. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ABC News, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, путіну було важливо продемонструвати світові факт особистої зустрічі з президентом США.

Шкода, що України там не було, тому що я думаю, що президент Трамп дав путіну те, що він хотів

- зазначив глава держави.

Президент додав, що путін уникає діалогу з Києвом, натомість прагне використати зустрічі з Трампом для власної пропаганди.

путін не хоче зустрічатися зі мною, але він дуже хоче зустрітися з президентом США, щоб показати всім відео та зображення, що він там

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Реакція росії на саміт президента США Дональда Трампа з путіним на Алясці була справді радісною. москва святкує той факт, що російський диктатор зустрівся з Трампом без поступок і тепер не стикається з жодними санкціями.

Вероніка Марченко

