"Трамп дав путіну те, що він хотів": Зеленський про зустріч на Алясці
Київ • УНН
Зустріч Дональда Трампа з путіним на Алясці принесла російському диктатору бажаний результат. Зеленський зазначив, що путін прагне використати такі зустрічі для власної пропаганди, уникаючи діалогу з Києвом.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч Дональда Трампа з путіним на Алясці принесла російському диктатору те, на що він розраховував. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ABC News, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, путіну було важливо продемонструвати світові факт особистої зустрічі з президентом США.
Шкода, що України там не було, тому що я думаю, що президент Трамп дав путіну те, що він хотів
Президент додав, що путін уникає діалогу з Києвом, натомість прагне використати зустрічі з Трампом для власної пропаганди.
путін не хоче зустрічатися зі мною, але він дуже хоче зустрітися з президентом США, щоб показати всім відео та зображення, що він там
Нагадаємо
Реакція росії на саміт президента США Дональда Трампа з путіним на Алясці була справді радісною. москва святкує той факт, що російський диктатор зустрівся з Трампом без поступок і тепер не стикається з жодними санкціями.
