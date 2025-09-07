$41.350.00
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 21367 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 34976 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 53511 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 68055 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 99863 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 83312 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52727 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 56867 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 79004 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
"Трамп дал путину то, что он хотел": Зеленский о встрече на Аляске

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Встреча Дональда Трампа с путиным на Аляске принесла российскому диктатору желаемый результат. Зеленский отметил, что путин стремится использовать такие встречи для собственной пропаганды, избегая диалога с Киевом.

"Трамп дал путину то, что он хотел": Зеленский о встрече на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча Дональда Трампа с путиным на Аляске принесла российскому диктатору то, на что он рассчитывал. Об этом Зеленский сказал в интервью ABC News, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, путину было важно продемонстрировать миру факт личной встречи с президентом США.

Жаль, что Украины там не было, потому что я думаю, что президент Трамп дал путину то, что он хотел

- отметил глава государства.

Президент добавил, что путин избегает диалога с Киевом, зато стремится использовать встречи с Трампом для собственной пропаганды.

путин не хочет встречаться со мной, но он очень хочет встретиться с президентом США, чтобы показать всем видео и изображения, что он там

- сказал Зеленский.

Напомним

Реакция россии на саммит президента США Дональда Трампа с путиным на Аляске была действительно радостной. москва празднует тот факт, что российский диктатор встретился с Трампом без уступок и теперь не сталкивается ни с какими санкциями.

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина