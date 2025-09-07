"Трамп дал путину то, что он хотел": Зеленский о встрече на Аляске
Киев • УНН
Встреча Дональда Трампа с путиным на Аляске принесла российскому диктатору желаемый результат. Зеленский отметил, что путин стремится использовать такие встречи для собственной пропаганды, избегая диалога с Киевом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча Дональда Трампа с путиным на Аляске принесла российскому диктатору то, на что он рассчитывал. Об этом Зеленский сказал в интервью ABC News, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, путину было важно продемонстрировать миру факт личной встречи с президентом США.
Жаль, что Украины там не было, потому что я думаю, что президент Трамп дал путину то, что он хотел
Президент добавил, что путин избегает диалога с Киевом, зато стремится использовать встречи с Трампом для собственной пропаганды.
путин не хочет встречаться со мной, но он очень хочет встретиться с президентом США, чтобы показать всем видео и изображения, что он там
Напомним
Реакция россии на саммит президента США Дональда Трампа с путиным на Аляске была действительно радостной. москва празднует тот факт, что российский диктатор встретился с Трампом без уступок и теперь не сталкивается ни с какими санкциями.
