Делегация ЕС отправляется в США для обсуждения новых санкций против России - AP
Киев • УНН
Европейские чиновники в понедельник посетят США для обсуждения экономического давления на Россию и новых санкций. Это происходит на фоне разочарования Трампа по поводу войны в Украине и его неудачных попыток переговоров с Путиным.
Делегация европейских чиновников посетит США в понедельник, чтобы обсудить различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванный источник, знакомый с подготовкой к встрече, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что министр финансов США Скотт Бессент в пятницу общался с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по итогам разговора вице-президента Джей Ди Вэнса с европейским высокопоставленным чиновником, состоявшегося днем ранее.
Трамп все больше разочарован своей неспособностью завершить 3,5-летнюю войну в Украине. Трамп тщетно пытался добиться согласия президента России Владимира Путина на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на проведение саммита с российским лидером в прошлом месяце на Аляске
Издание добавляет, что установленный Трампом срок для Москвы по прекращению вторжения истек.
Напомним
Накануне президент Европейского совета Антонио Кошта сообщил, что Европейский Союз направляет делегацию в Вашингтон для подготовки новых совместных санкций против России.
Венгрия и Словакия снова требуют снятия санкций ЕС с 6 российских олигархов - СМИ04.09.25, 03:44 • 5281 просмотр