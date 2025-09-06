$41.350.02
5 сентября, 16:47 • 12261 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 23211 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 28280 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 23446 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 35508 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 41111 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 35825 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 65183 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46296 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 57555 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Делегация ЕС отправляется в США для обсуждения новых санкций против России - AP

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Европейские чиновники в понедельник посетят США для обсуждения экономического давления на Россию и новых санкций. Это происходит на фоне разочарования Трампа по поводу войны в Украине и его неудачных попыток переговоров с Путиным.

Делегация ЕС отправляется в США для обсуждения новых санкций против России - AP

Делегация европейских чиновников посетит США в понедельник, чтобы обсудить различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванный источник, знакомый с подготовкой к встрече, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что министр финансов США Скотт Бессент в пятницу общался с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по итогам разговора вице-президента Джей Ди Вэнса с европейским высокопоставленным чиновником, состоявшегося днем ранее.

Трамп все больше разочарован своей неспособностью завершить 3,5-летнюю войну в Украине. Трамп тщетно пытался добиться согласия президента России Владимира Путина на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на проведение саммита с российским лидером в прошлом месяце на Аляске

- говорится в статье.

Издание добавляет, что установленный Трампом срок для Москвы по прекращению вторжения истек.

Напомним

Накануне президент Европейского совета Антонио Кошта сообщил, что Европейский Союз направляет делегацию в Вашингтон для подготовки новых совместных санкций против России.

Венгрия и Словакия снова требуют снятия санкций ЕС с 6 российских олигархов - СМИ04.09.25, 03:44 • 5281 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Европейская комиссия
Европейский совет
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина