5 вересня, 16:47
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
5 вересня, 15:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
5 вересня, 08:58
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
5 вересня, 08:19
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Білий дім
Польща
The Times
Financial Times
Фейкові новини
Fox News
E-6 Mercury

Делегація ЄС вирушає до США для обговорення нових санкцій проти росії - AP

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Європейські чиновники у понеділок відвідають США для обговорення економічного тиску на росію та нових санкцій. Це відбувається на тлі розчарування Трампа щодо війни в Україні та його невдалих спроб переговорів з путіним.

Делегація ЄС вирушає до США для обговорення нових санкцій проти росії - AP

Делегація європейських чиновників відвідає США в понеділок, щоб обговорити різні форми економічного тиску на росію, включаючи нові санкції. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на неназване джерело, знайоме з підготовкою до зустрічі, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що міністр фінансів США Скотт Бессент у п'ятницю спілкувався з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн за підсумками розмови віце-президента Джей Ді Венса з європейським високопосадовцем, що відбулася днем ​​раніше.

Трамп дедалі більше розчарований своєю нездатністю завершити 3,5-річну війну в Україні. Трамп марно намагався домогтися згоди президента росії володимира путіна на прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським, незважаючи на проведення саміту з російським лідером минулого місяця на Алясці

- йдеться у статті.

Видання додає, що встановлений Трампом термін для москви щодо припинення вторгнення минув.

Нагадаємо

Напередодні президент Європейської ради Антоніо Кошта повідомив, що Європейський Союз направляє делегацію до Вашингтона для підготовки нових спільних санкцій проти росії.

Угорщина та Словаччина знову вимагають зняття санкцій ЄС з 6 російських олігархів - ЗМІ04.09.25, 03:44 • 5281 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Європейська комісія
Європейська рада
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна