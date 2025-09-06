Делегація ЄС вирушає до США для обговорення нових санкцій проти росії - AP
Київ • УНН
Європейські чиновники у понеділок відвідають США для обговорення економічного тиску на росію та нових санкцій. Це відбувається на тлі розчарування Трампа щодо війни в Україні та його невдалих спроб переговорів з путіним.
Делегація європейських чиновників відвідає США в понеділок, щоб обговорити різні форми економічного тиску на росію, включаючи нові санкції. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на неназване джерело, знайоме з підготовкою до зустрічі, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що міністр фінансів США Скотт Бессент у п'ятницю спілкувався з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн за підсумками розмови віце-президента Джей Ді Венса з європейським високопосадовцем, що відбулася днем раніше.
Трамп дедалі більше розчарований своєю нездатністю завершити 3,5-річну війну в Україні. Трамп марно намагався домогтися згоди президента росії володимира путіна на прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським, незважаючи на проведення саміту з російським лідером минулого місяця на Алясці
Видання додає, що встановлений Трампом термін для москви щодо припинення вторгнення минув.
Нагадаємо
Напередодні президент Європейської ради Антоніо Кошта повідомив, що Європейський Союз направляє делегацію до Вашингтона для підготовки нових спільних санкцій проти росії.
