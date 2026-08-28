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Безпілотний літальний апарат

Привласнили понад 12 млн грн на закупівлі 580 FPV-дронів - затримано групу злочинців

Київ • УНН

 • 426 перегляди

СБУ затримала групу на розкраданні коштів під час закупівлі 580 FPV-дронів. Безпілотники для Харківського напрямку військовим не передали.

Привласнили понад 12 млн грн на закупівлі 580 FPV-дронів - затримано групу злочинців
Фото: СБУ

Військова контррозвідка у взаємодії з Департаментом захисту національної державності СБУ за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ викрила і затримала групу осіб, які привласнили бюджетні кошти під час закупівлі безпілотних систем для української армії. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.

Деталі

Слідство встановило, що організатором оборудки є колишній командир бригади ТрО на Київщині, який на момент вчинення злочину перебував на посаді.

За матеріалами справи, він організував закупівлю 580 FPV-дронів на загальну суму понад 12 млн грн, залучивши до протиправної діяльності інших осіб. У подальшому безпілотники мали бути доставлені воїнам ЗСУ на Харківському напрямку. Утім, за наявними даними, договори на поставку озброєння були фіктивними. Жоден із "законтрактованих" безпілотників не надійшов до українських захисників, що негативно позначилося на виконанні завдань на передовій

- йдеться в повідомленні СБУ.

Також повідомляється, що зловмисники оформили документи так, ніби дрони були передані військовим. Зокрема, посадовець надав на підпис підроблені акти приймання-передачі БПЛА без фактичної поставки.

Далі фігурант вимагав від особового складу приховати відсутність безпілотників під час перевірки та оформити списання майна як втраченого на полі бою

- зазначили в СБУ.

Всім затриманим повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років.

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка коригувала повітряні атаки. Чотирьох інформаторів затримано в Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Євген Устименко

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