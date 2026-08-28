Привласнили понад 12 млн грн на закупівлі 580 FPV-дронів - затримано групу злочинців

Військова контррозвідка у взаємодії з Департаментом захисту національної державності СБУ за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ викрила і затримала групу осіб, які привласнили бюджетні кошти під час закупівлі безпілотних систем для української армії. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.

Слідство встановило, що організатором оборудки є колишній командир бригади ТрО на Київщині, який на момент вчинення злочину перебував на посаді.

За матеріалами справи, він організував закупівлю 580 FPV-дронів на загальну суму понад 12 млн грн, залучивши до протиправної діяльності інших осіб. У подальшому безпілотники мали бути доставлені воїнам ЗСУ на Харківському напрямку. Утім, за наявними даними, договори на поставку озброєння були фіктивними. Жоден із "законтрактованих" безпілотників не надійшов до українських захисників, що негативно позначилося на виконанні завдань на передовій