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Присвоили более 12 млн грн на закупке 580 FPV-дронов - задержана группа преступников

Киев • УНН

 • 422 просмотра

СБУ задержала группу за хищение средств во время закупки 580 FPV-дронов. Беспилотники для военнослужащих на Харьковском направлении не\r\nпередали.

Присвоили более 12 млн грн на закупке 580 FPV-дронов - задержана группа преступников
Фото: СБУ

Военная контрразведка во взаимодействии с Департаментом защиты национальной государственности СБУ при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины и Командующего Сил территориальной обороны ВСУ разоблачила и задержала группу лиц, присвоивших бюджетные средства во время закупки беспилотных систем для украинской армии. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

Следствие установило, что организатором схемы является бывший командир бригады ТрО в Киевской области, который на момент совершения преступления занимал эту должность.

По материалам дела, он организовал закупку 580 FPV-дронов на общую сумму более 12 млн грн, привлекая к противоправной деятельности других лиц. В дальнейшем беспилотники должны были быть доставлены воинам ВСУ на Харьковском направлении. Однако, по имеющимся данным, договоры на поставку вооружения были фиктивными. Ни один из "законтрактованных" беспилотников не поступил к украинским защитникам, что негативно отразилось на выполнении задач на передовой

- говорится в сообщении СБУ.

Также сообщается, что злоумышленники оформили документы так, будто дроны были переданы военным. В частности, должностное лицо предоставило на подпись поддельные акты приема-передачи БПЛА без фактической поставки.

Далее фигурант требовал от личного состава скрыть отсутствие беспилотников во время проверки и оформить списание имущества как утраченного на поле боя

- отметили в СБУ.

Всем задержанным сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним

Контрразведка СБУ разоблачила агентурную сеть фсб, которая корректировала воздушные атаки. Четверо информаторов задержаны в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Евгений Устименко

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