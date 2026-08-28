Присвоили более 12 млн грн на закупке 580 FPV-дронов - задержана группа преступников
Киев • УНН
СБУ задержала группу за хищение средств во время закупки 580 FPV-дронов. Беспилотники для военнослужащих на Харьковском направлении не\r\nпередали.
Военная контрразведка во взаимодействии с Департаментом защиты национальной государственности СБУ при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины и Командующего Сил территориальной обороны ВСУ разоблачила и задержала группу лиц, присвоивших бюджетные средства во время закупки беспилотных систем для украинской армии. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.
Детали
Следствие установило, что организатором схемы является бывший командир бригады ТрО в Киевской области, который на момент совершения преступления занимал эту должность.
По материалам дела, он организовал закупку 580 FPV-дронов на общую сумму более 12 млн грн, привлекая к противоправной деятельности других лиц. В дальнейшем беспилотники должны были быть доставлены воинам ВСУ на Харьковском направлении. Однако, по имеющимся данным, договоры на поставку вооружения были фиктивными. Ни один из "законтрактованных" беспилотников не поступил к украинским защитникам, что негативно отразилось на выполнении задач на передовой
Также сообщается, что злоумышленники оформили документы так, будто дроны были переданы военным. В частности, должностное лицо предоставило на подпись поддельные акты приема-передачи БПЛА без фактической поставки.
Далее фигурант требовал от личного состава скрыть отсутствие беспилотников во время проверки и оформить списание имущества как утраченного на поле боя
Всем задержанным сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Напомним
Контрразведка СБУ разоблачила агентурную сеть фсб, которая корректировала воздушные атаки. Четверо информаторов задержаны в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.