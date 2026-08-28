Присвоили более 12 млн грн на закупке 580 FPV-дронов - задержана группа преступников

Военная контрразведка во взаимодействии с Департаментом защиты национальной государственности СБУ при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины и Командующего Сил территориальной обороны ВСУ разоблачила и задержала группу лиц, присвоивших бюджетные средства во время закупки беспилотных систем для украинской армии. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

Следствие установило, что организатором схемы является бывший командир бригады ТрО в Киевской области, который на момент совершения преступления занимал эту должность.

По материалам дела, он организовал закупку 580 FPV-дронов на общую сумму более 12 млн грн, привлекая к противоправной деятельности других лиц. В дальнейшем беспилотники должны были быть доставлены воинам ВСУ на Харьковском направлении. Однако, по имеющимся данным, договоры на поставку вооружения были фиктивными. Ни один из "законтрактованных" беспилотников не поступил к украинским защитникам, что негативно отразилось на выполнении задач на передовой