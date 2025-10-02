Привласнили понад 1,2 млн грн на фіктивних кущах: в Києві судитимуть учасників агро-схеми

Агроном і підприємець за даними слідства діяли у зв'язці, створивши перерахунок 1,2 млн гривень на базі фіктивних документів. Слідчі зібрали дані щодо схеми, справа ділків передана у суд.

Про це передає УНН із посиланням на Поліцію Києва.

Деталі

У Києві судитимуть підприємця та агронома комунального підприємства. Фігуранти привласнили понад 1,2 млн грн. За даними слідства, махінація оформлена на фіктивних поставках кущів і дерев до столиці України.

Контекст

Підозрювані, перебуваючи між собою у змові, організували виготовлення та підписання завідомо підроблених документів – видаткових і товарно-транспортних накладних, у яких зазначалася неправдива інформація про поставку зелених насаджень нібито для благоустрою столиці.

На підставі цих фіктивних документів комунальне підприємство перерахувало на рахунок постачальника 1,2 млн гривень - передає пресслужба Поліції Києва.

Однак товар до столиці так і не надійшов, додається у звіті.

Як вказано на сайті поліці, всі необхідні докази щодо ділків вже зібрано, матеріали справи передано до суду.

Зловмисникам загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо

Влітку, лише за кілька тижнів було оголошено понад 40 підозр через незаконні рубки в ДП "Ліси України".