Привласнили понад 1,2 млн грн на фіктивних кущах: в Києві судитимуть учасників агро-схеми
Київ • УНН
У Києві судитимуть агронома та підприємця, які привласнили понад 1,2 млн грн на фіктивних поставках кущів і дерев. Справа передана до суду, зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення.
Агроном і підприємець за даними слідства діяли у зв'язці, створивши перерахунок 1,2 млн гривень на базі фіктивних документів. Слідчі зібрали дані щодо схеми, справа ділків передана у суд.
Про це передає УНН із посиланням на Поліцію Києва.
Деталі
У Києві судитимуть підприємця та агронома комунального підприємства. Фігуранти привласнили понад 1,2 млн грн. За даними слідства, махінація оформлена на фіктивних поставках кущів і дерев до столиці України.
Контекст
Підозрювані, перебуваючи між собою у змові, організували виготовлення та підписання завідомо підроблених документів – видаткових і товарно-транспортних накладних, у яких зазначалася неправдива інформація про поставку зелених насаджень нібито для благоустрою столиці.
На підставі цих фіктивних документів комунальне підприємство перерахувало на рахунок постачальника 1,2 млн гривень
Однак товар до столиці так і не надійшов, додається у звіті.
Як вказано на сайті поліці, всі необхідні докази щодо ділків вже зібрано, матеріали справи передано до суду.
Зловмисникам загрожує до 8 років увʼязнення.
Нагадаємо
Грошові кошти, елітні автівки та недостовірні відомості до щорічних декларацій - все це фігурує у справі колишнього топпосадовця ДП "Ліси України".
Влітку, лише за кілька тижнів було оголошено понад 40 підозр через незаконні рубки в ДП "Ліси України".
167 мільйонів збитків через незаконну вирубку дерев. Ще майже 140 мільйонів — необґрунтовані активи. Понад 40 підозр за останні тижні. Це — результат системної корупції