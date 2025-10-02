Присвоили более 1,2 млн грн на фиктивных кустах: в Киеве будут судить участников агро-схемы
Киев • УНН
В Киеве будут судить агронома и предпринимателя, которые присвоили более 1,2 млн грн на фиктивных поставках кустов и деревьев. Дело передано в суд, злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Агроном и предприниматель, по данным следствия, действовали в связке, создав перерасчет 1,2 млн гривен на базе фиктивных документов. Следователи собрали данные по схеме, дело дельцов передано в суд.
Об этом передает УНН со ссылкой на Полицию Киева.
Детали
В Киеве будут судить предпринимателя и агронома коммунального предприятия. Фигуранты присвоили более 1,2 млн грн. По данным следствия, махинация оформлена на фиктивных поставках кустов и деревьев в столицу Украины.
Контекст
Подозреваемые, находясь между собой в сговоре, организовали изготовление и подписание заведомо поддельных документов – расходных и товарно-транспортных накладных, в которых указывалась ложная информация о поставке зеленых насаждений якобы для благоустройства столицы.
На основании этих фиктивных документов коммунальное предприятие перечислило на счет поставщика 1,2 млн гривен
Однако товар в столицу так и не поступил, добавляется в отчете.
Как указано на сайте полиции, все необходимые доказательства по дельцам уже собраны, материалы дела переданы в суд.
Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.
Напомним
Денежные средства, элитные автомобили и недостоверные сведения в ежегодных декларациях - все это фигурирует в деле бывшего топ-чиновника ГП "Леса Украины".
Летом, всего за несколько недель было объявлено более 40 подозрений из-за незаконных рубок в ГП "Леса Украины".
167 миллионов убытков из-за незаконной вырубки деревьев. Еще почти 140 миллионов — необоснованные активы. Более 40 подозрений за последние недели. Это — результат системной коррупции