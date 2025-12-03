Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge

$42.340.08
49.310.42
ukenru
03:01 • 892 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
23:38 • 3892 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
22:18 • 8970 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 22156 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 58975 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 43652 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 35186 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 32427 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58260 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 54847 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
99%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що США більше не фінансують конфлікт в Україні та шукають шлях до мируVideo2 грудня, 17:44 • 16452 перегляди
Зал аплодував стоячи: Зеленський виступив у парламенті ІрландіїVideo2 грудня, 17:53 • 3892 перегляди
Трамп помилував колишнього президента Гондурасу Ернандеса, і той залишив в’язницю США2 грудня, 17:57 • 4032 перегляди
Погрози спрямовані в першу чергу на Одесу: у МЗС відреагували на слова путіна про атаку на українські порти2 грудня, 18:12 • 4376 перегляди
У НАТО відповіли на погрози путіна щодо готовності воювати з Європою – дипломат назвав заяви кремля нереалістичними – ВВС2 грудня, 19:13 • 5866 перегляди
Публікації
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 22789 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 32807 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 31547 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 32673 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 58975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Лев XIV
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 45910 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 47989 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 103876 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 78250 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 94190 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Forbes
Airbus A320 серії
TikTok

Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Колишній герцог Йоркський, Ендрю Маунтбаттен-Віндзор, найімовірніше, не отримає понад 600 тисяч доларів за дострокове виселення з Royal Lodge. Crown Estate дійшло висновку, що компенсація не буде виплачена через можливу необхідність ремонту.

Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge

Колишній герцог Йоркський і молодший брат короля Чарльза III, Ендрю Маунтбаттен-Віндзор, найімовірніше, не отримає компенсацію в розмірі понад 600 тисяч доларів за дострокове виселення з резиденції Royal Lodge у Віндзорі. Про це повідомляє CNN з посиланням на Володіння Корони (Crown Estate), передає УНН.

Деталі

Ендрю мешкав у Royal Lodge з 2003 року. Королева Єлизавета II надала йому дозвіл жити в цьому будинку, який належить Короні, а сам герцог сплатив за право проживання 1 мільйон фунтів. Згідно з 75-річною орендною угодою, що мала діяти до 15 червня 2078 року, саме Ендрю відповідав за ремонт і догляд за територією.

Король Карл наказав своєму брату залишити маєток у Віндзорському парку на заході від Лондона, оскільки в жовтні він оголосив, що Ендрю буде позбавлений титулу "принца" через скандал, пов’язаний із його дружбою з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном

- йдеться у дописі CNN.

Після виїзду Ендрю Crown Estate провело оцінку стану маєтку й дійшло висновку, що компенсація за припинення оренди, найімовірніше, не буде виплачена. Водночас там уточнили: він може отримати 488 342 фунтів стерлінгів (приблизно 644 тисячі доларів), але лише за умови, що після завершення оренди не знадобиться ремонт чи усунення пошкоджень.

Royal Lodge включає басейн, вольєр, шість окремих котеджів, будинок садівника та помешкання для поліцейських, які забезпечують охорону королівської родини.

Зазначається, що Ендрю переселиться до маєтку Сандрінгем, який знаходиться приблизно за 160 км на північ від Лондона і перебуває у приватній власності британського монарха. Фінансування його нового житла здійснить король Карл III з особистих коштів, проте, за інформацією джерела з королівської родини, переїзд відбудеться не раніше закінчення різдвяних свят.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що принц Ендрю веде переговори з королем Чарльзом про виїзд з Королівської заміської резиденції, де він прожив понад 20 років. Це відбувається на тлі негативної реакції громадськості щодо угоди про безкоштовну оренду та причетності до справи Епштейна.

Король Чарльз закликав принца Ендрю та його колишню дружину Сару Фергюсон не привертати уваги під час різдвяних святкувань королівської родини на тлі нових згадок про їхні зв’язки з Джеффрі Епштейном.

У Конгресі США вимагают допитати експринца Ендрю через його зв'язки з Епштейном08.11.25, 02:16 • 5047 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Джеффрі Епштайн
Чарльз ІІІ