Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge

Колишній герцог Йоркський і молодший брат короля Чарльза III, Ендрю Маунтбаттен-Віндзор, найімовірніше, не отримає компенсацію в розмірі понад 600 тисяч доларів за дострокове виселення з резиденції Royal Lodge у Віндзорі. Про це повідомляє CNN з посиланням на Володіння Корони (Crown Estate), передає УНН.

Деталі

Ендрю мешкав у Royal Lodge з 2003 року. Королева Єлизавета II надала йому дозвіл жити в цьому будинку, який належить Короні, а сам герцог сплатив за право проживання 1 мільйон фунтів. Згідно з 75-річною орендною угодою, що мала діяти до 15 червня 2078 року, саме Ендрю відповідав за ремонт і догляд за територією.

Король Карл наказав своєму брату залишити маєток у Віндзорському парку на заході від Лондона, оскільки в жовтні він оголосив, що Ендрю буде позбавлений титулу "принца" через скандал, пов’язаний із його дружбою з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном - йдеться у дописі CNN.

Після виїзду Ендрю Crown Estate провело оцінку стану маєтку й дійшло висновку, що компенсація за припинення оренди, найімовірніше, не буде виплачена. Водночас там уточнили: він може отримати 488 342 фунтів стерлінгів (приблизно 644 тисячі доларів), але лише за умови, що після завершення оренди не знадобиться ремонт чи усунення пошкоджень.

Royal Lodge включає басейн, вольєр, шість окремих котеджів, будинок садівника та помешкання для поліцейських, які забезпечують охорону королівської родини.

Зазначається, що Ендрю переселиться до маєтку Сандрінгем, який знаходиться приблизно за 160 км на північ від Лондона і перебуває у приватній власності британського монарха. Фінансування його нового житла здійснить король Карл III з особистих коштів, проте, за інформацією джерела з королівської родини, переїзд відбудеться не раніше закінчення різдвяних свят.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що принц Ендрю веде переговори з королем Чарльзом про виїзд з Королівської заміської резиденції, де він прожив понад 20 років. Це відбувається на тлі негативної реакції громадськості щодо угоди про безкоштовну оренду та причетності до справи Епштейна.

Король Чарльз закликав принца Ендрю та його колишню дружину Сару Фергюсон не привертати уваги під час різдвяних святкувань королівської родини на тлі нових згадок про їхні зв’язки з Джеффрі Епштейном.

У Конгресі США вимагают допитати експринца Ендрю через його зв'язки з Епштейном