Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge

Бывший герцог Йоркский и младший брат короля Карла III, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, скорее всего, не получит компенсацию в размере более 600 тысяч долларов за досрочное выселение из резиденции Royal Lodge в Виндзоре. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Владения Короны (Crown Estate), передает УНН.

Детали

Эндрю проживал в Royal Lodge с 2003 года. Королева Елизавета II предоставила ему разрешение жить в этом доме, который принадлежит Короне, а сам герцог заплатил за право проживания 1 миллион фунтов. Согласно 75-летнему договору аренды, который должен был действовать до 15 июня 2078 года, именно Эндрю отвечал за ремонт и уход за территорией.

Король Карл приказал своему брату покинуть поместье в Виндзорском парке к западу от Лондона, поскольку в октябре он объявил, что Эндрю будет лишен титула "принца" из-за скандала, связанного с его дружбой с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном - говорится в сообщении CNN.

После выезда Эндрю Crown Estate провело оценку состояния поместья и пришло к выводу, что компенсация за прекращение аренды, скорее всего, не будет выплачена. В то же время там уточнили: он может получить 488 342 фунтов стерлингов (приблизительно 644 тысячи долларов), но только при условии, что после завершения аренды не понадобится ремонт или устранение повреждений.

Royal Lodge включает бассейн, вольер, шесть отдельных коттеджей, дом садовника и помещения для полицейских, которые обеспечивают охрану королевской семьи.

Отмечается, что Эндрю переселится в поместье Сандрингем, которое находится примерно в 160 км к северу от Лондона и находится в частной собственности британского монарха. Финансирование его нового жилья осуществит король Карл III из личных средств, однако, по информации источника из королевской семьи, переезд состоится не ранее окончания рождественских праздников.

Напомним

Ранее сообщалось, что принц Эндрю ведет переговоры с королем Чарльзом о выезде из Королевской загородной резиденции, где он прожил более 20 лет. Это происходит на фоне негативной реакции общественности относительно соглашения о бесплатной аренде и причастности к делу Эпштейна.

Король Чарльз призвал принца Эндрю и его бывшую жену Сару Фергюсон не привлекать внимания во время рождественских празднований королевской семьи на фоне новых упоминаний об их связях с Джеффри Эпштейном.

В Конгрессе США требуют допросить экс-принца Эндрю из-за его связей с Эпштейном