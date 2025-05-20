Прикордонники "Шквалу" показали, як дронами ефектно розбили росіян на Луганщині: деталі операції

Прикордонники комендатури "Шквал" розгромили ворога на Луганщині. Відповідне відео публікує Telegram-канал Держприкордонслужби, повідомляє УНН.

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Зазначається, що бійці Карпатського загону завдали влучних ударів fpv-дронами по ворожій техніці, антенах, wifi-мостах, фортифікаціях, позиціях і місцях скупчення противника.

Також воїнам вдалося перехопити близько десятка ворожих БпЛА - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо

СБУ провела комбіновану спецоперацію, знищивши ворожу РЛС "Нева" та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі. У спецоперації використали морські та повітряні дрони.

Раніше ЗСУ показали знищення двох російських танків на Торецькому напрямку. Бійці 28-ї бригади за допомогою дронів виявили та знищили два танки окупантів, які переховувались у покинутих будівлях.

"Це була жирна ціль": воїни 110-ї ОМБр показали знищення РСЗВ "Возрождєніє" на Новопавлівському напрямку