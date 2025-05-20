Прикордонники "Шквалу" показали, як дронами ефектно розбили росіян на Луганщині: деталі операції
Київ • УНН
Карпатський загін влучними ударами fpv-дронів знищив ворожу техніку, антени, фортифікації та позиції на Луганщині. Також перехоплено близько десятка ворожих БпЛА.
Прикордонники комендатури "Шквал" розгромили ворога на Луганщині. Відповідне відео публікує Telegram-канал Держприкордонслужби, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що бійці Карпатського загону завдали влучних ударів fpv-дронами по ворожій техніці, антенах, wifi-мостах, фортифікаціях, позиціях і місцях скупчення противника.
Також воїнам вдалося перехопити близько десятка ворожих БпЛА
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СБУ провела комбіновану спецоперацію, знищивши ворожу РЛС "Нева" та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі. У спецоперації використали морські та повітряні дрони.
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