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Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
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Прикордонники "Шквалу" показали, як дронами ефектно розбили росіян на Луганщині: деталі операції

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Карпатський загін влучними ударами fpv-дронів знищив ворожу техніку, антени, фортифікації та позиції на Луганщині. Також перехоплено близько десятка ворожих БпЛА.

Прикордонники "Шквалу" показали, як дронами ефектно розбили росіян на Луганщині: деталі операції

Прикордонники комендатури "Шквал" розгромили ворога на Луганщині. Відповідне відео публікує Telegram-канал Держприкордонслужби, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що бійці Карпатського загону завдали влучних ударів fpv-дронами по ворожій техніці, антенах, wifi-мостах, фортифікаціях, позиціях і місцях скупчення противника.

Також воїнам вдалося перехопити близько десятка ворожих БпЛА

- йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо

СБУ провела комбіновану спецоперацію, знищивши ворожу РЛС "Нева" та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі. У спецоперації використали морські та повітряні дрони.

Раніше ЗСУ показали знищення двох російських танків на Торецькому напрямку. Бійці 28-ї бригади за допомогою дронів виявили та знищили два танки окупантів, які переховувались у покинутих будівлях.

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