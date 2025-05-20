Пограничники "Шквала" показали, как дронами эффектно разбили россиян в Луганской области: детали операции

Пограничники комендатуры "Шквал" разгромили врага в Луганской области. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Госпогранслужбы, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что бойцы Карпатского отряда нанесли точные удары fpv-дронами по вражеской технике, антеннам, wifi-мостам, фортификациям, позициям и местам скопления противника.

Также воинам удалось перехватить около десятка вражеских БПЛА - говорится в подписи к видео.

Напомним

СБУ провела комбинированную спецоперацию, уничтожив вражескую РЛС "Нева" и склады на газодобывающих платформах в Черном море. В спецоперации использовали морские и воздушные дроны.

Ранее ВСУ показали уничтожение двух российских танков на Торецком направлении. Бойцы 28-й бригады с помощью дронов обнаружили и уничтожили два танка оккупантов, которые скрывались в заброшенных зданиях.

"Это была жирная цель": воины 110-й ОМБр показали уничтожение РСЗО "Возрождение" на Новопавловском направлении