Прикордонники "Фенікса" відбили російський штурм Костянтинівки на Донеччині
Київ • УНН
Поблизу Костянтинівки росіяни за допомогою бронетехніки спробували штурмувати позиції ЗСУ. Прикордонники за допомогою дронів відбили атаки окупантів.
Державна прикордонна служба України повідомила про успішну оборону Костянтинівки, де ворог намагався захопити місто, скориставшись погіршенням погодних умов. Про це прикордонники повідомили в Телеграмі, пише УНН.
Деталі
За даними прикордонників, противник задіяв важку бронетехніку, проте завдяки координації з суміжними підрозділами та ефективним ударам безпілотників "Фенікс" штурм було відбито. Удари були завдані одразу на початку атаки, після чого важкі бомбери знищили техніку, що застрягла в полях Донеччини.
За результатами бою було ліквідовано танк, дві бойові броньовані машини та БМП, а також уражено три танки, чотири ББМ, БМД та МТ-ЛБ. Окрім того, ліквідовано артилерійську гармату, під прикриттям якої ворог проводив атаку.
