Пограничники "Феникса" отбили российский штурм Константиновки в Донецкой области

Эксклюзив
12:45 • 5310 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 14575 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 18026 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 21867 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 46915 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 27524 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35140 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63427 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75719 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90893 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Более 5000 кубинцев воюют на стороне России против Украины - Reuters6 октября, 06:22
Рубио назвал потенциального преемника Трампа на выборах президента США6 октября, 06:25
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области6 октября, 06:37
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужина12:01
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 13164 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 25512 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 46915 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 173156 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 101731 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Вадим Филашкин
Грета Тунберг
Украина
Государственная граница Украины
Нидерланды
Польша
Германия
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 59547 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 56416 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 132046 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 64420 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 65959 просмотра
Бильд
YouTube
ТикТок
Северный поток
R-360 Нептун

Пограничники "Феникса" отбили российский штурм Константиновки в Донецкой области

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Вблизи Константиновки россияне с помощью бронетехники попытались штурмовать позиции ВСУ. Пограничники с помощью дронов отбили атаки оккупантов.

Пограничники "Феникса" отбили российский штурм Константиновки в Донецкой области

Государственная пограничная служба Украины сообщила об успешной обороне Константиновки, где враг пытался захватить город, воспользовавшись ухудшением погодных условий. Об этом пограничники сообщили в Телеграме, пишет УНН.

Подробности

По данным пограничников, противник задействовал тяжелую бронетехнику, однако благодаря координации со смежными подразделениями и эффективным ударам беспилотников "Феникс" штурм был отбит. Удары были нанесены сразу в начале атаки, после чего тяжелые бомбардировщики уничтожили технику, застрявшую в полях Донетчины.

По результатам боя были ликвидированы танк, две боевые бронированные машины и БМП, а также поражены три танка, четыре ББМ, БМД и МТ-ЛБ. Кроме того, ликвидировано артиллерийское орудие, под прикрытием которого враг проводил атаку.

Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в Дзержинске, власти РФ заявляют о 20 сбитых БПЛА06.10.25, 11:06 • 3238 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Государственная пограничная служба Украины