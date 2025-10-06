Пограничники "Феникса" отбили российский штурм Константиновки в Донецкой области

Государственная пограничная служба Украины сообщила об успешной обороне Константиновки, где враг пытался захватить город, воспользовавшись ухудшением погодных условий. Об этом пограничники сообщили в Телеграме, пишет УНН.

Подробности

По данным пограничников, противник задействовал тяжелую бронетехнику, однако благодаря координации со смежными подразделениями и эффективным ударам беспилотников "Феникс" штурм был отбит. Удары были нанесены сразу в начале атаки, после чего тяжелые бомбардировщики уничтожили технику, застрявшую в полях Донетчины.

По результатам боя были ликвидированы танк, две боевые бронированные машины и БМП, а также поражены три танка, четыре ББМ, БМД и МТ-ЛБ. Кроме того, ликвидировано артиллерийское орудие, под прикрытием которого враг проводил атаку.

