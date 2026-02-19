Прикордонники ефектно ліквідували ворожу ДРГ на півдні України, відео
Київ • УНН
Також було ліквідовано антенне обладнання та замаскований засіб радіоелектронної боротьби окупантів.
На південному напрямку прикордонники знищили диверсійно-розвідувальну групу противника, яка намагалася проникнути на українські позиції. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.
Деталі
За інформацією ДПСУ, рух ворожої ДРГ вчасно виявили аеророзвідники. Після підтвердження цілі прикордонники завдали удару FPV-дронами, внаслідок чого диверсійно-розвідувальну групу було ліквідовано.
Крім того, під час операції знищено антенне обладнання та замаскований засіб радіоелектронної боротьби окупантів.
Нагадаємо
Пілоти дронів Держприкордонслужби на півдні України уразили ворожий човен, наземний роботизований комплекс, антену зв'язку та камеру відеоспостереження. ДПСУ продовжує ефективно зменшувати можливості ворога.