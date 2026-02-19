Прикордонники ефектно ліквідували ворожу ДРГ на півдні України, відео

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 664 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 1928 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 2614 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 11605 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 12326 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 22086 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 23550 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24176 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23336 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18020 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.3м/с
70%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД19 лютого, 05:31 • 15566 перегляди
Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого19 лютого, 05:44 • 10285 перегляди
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo19 лютого, 08:18 • 15427 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 18387 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 13339 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 3378 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 11605 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 22086 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 18500 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 38509 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффрі Епштайн
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 8026 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 13430 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 22226 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 30287 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 31401 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Північний потік

Прикордонники ефектно ліквідували ворожу ДРГ на півдні України, відео

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Також було ліквідовано антенне обладнання та замаскований засіб радіоелектронної боротьби окупантів.

Прикордонники ефектно ліквідували ворожу ДРГ на півдні України, відео

На південному напрямку прикордонники знищили диверсійно-розвідувальну групу противника, яка намагалася проникнути на українські позиції. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Деталі

За інформацією ДПСУ, рух ворожої ДРГ вчасно виявили аеророзвідники. Після підтвердження цілі прикордонники завдали удару FPV-дронами, внаслідок чого диверсійно-розвідувальну групу було ліквідовано.

Крім того, під час операції знищено антенне обладнання та замаскований засіб радіоелектронної боротьби окупантів.

Нагадаємо

Пілоти дронів Держприкордонслужби на півдні України уразили ворожий човен, наземний роботизований комплекс, антену зв'язку та камеру відеоспостереження. ДПСУ продовжує ефективно зменшувати можливості ворога.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в УкраїніТехнології
Техніка
Війна в Україні
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Україна