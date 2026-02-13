$43.030.06
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 13113 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 23078 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 20222 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 25377 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 23878 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 22776 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 24160 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28915 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74638 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 50177 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Прикордонники на Півдні знищили човен і роботизований комплекс ворога

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Пілоти дронів ДПСУ на Півдні уразили ворожий човен, наземний роботизований комплекс, антену зв'язку та камеру відеоспостереження. ДПСУ продовжує ефективно зменшувати можливості ворога.

Прикордонники на Півдні знищили човен і роботизований комплекс ворога

На Півдні пілоти дронів Державної прикордонної служби України (ДПСУ) продовжують успішно нищити цілі противника. Відповідне відео ДПСУ оприлюднила у YouTube, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу було уражено: ворожий човен, наземний роботизований комплекс, антену зв'язку та камеру відеоспостереження.

ДПСУ ефективно зменшує можливості ворога та залишається невіддільною складовою Сил оборони України

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Підрозділи прикордонної бригади "Гарт" завдали результативних ударів по позиціях загарбників на Південно-Слобожанському напрямку. Дронами було уражено вантажівку, позашляховики, антени звʼязку, укриття та особовий склад противника.

Прикордонники ефектно знищили 8 автівок та засоби зв'язку ворога08.02.26, 05:57 • 5353 перегляди

Вадим Хлюдзинський

