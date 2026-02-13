Прикордонники на Півдні знищили човен і роботизований комплекс ворога
Київ • УНН
Пілоти дронів ДПСУ на Півдні уразили ворожий човен, наземний роботизований комплекс, антену зв'язку та камеру відеоспостереження. ДПСУ продовжує ефективно зменшувати можливості ворога.
На Півдні пілоти дронів Державної прикордонної служби України (ДПСУ) продовжують успішно нищити цілі противника. Відповідне відео ДПСУ оприлюднила у YouTube, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу було уражено: ворожий човен, наземний роботизований комплекс, антену зв'язку та камеру відеоспостереження.
ДПСУ ефективно зменшує можливості ворога та залишається невіддільною складовою Сил оборони України
Нагадаємо
Підрозділи прикордонної бригади "Гарт" завдали результативних ударів по позиціях загарбників на Південно-Слобожанському напрямку. Дронами було уражено вантажівку, позашляховики, антени звʼязку, укриття та особовий склад противника.
Прикордонники ефектно знищили 8 автівок та засоби зв'язку ворога08.02.26, 05:57 • 5353 перегляди