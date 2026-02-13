Прикордонники на Півдні знищили човен і роботизований комплекс ворога

На Півдні пілоти дронів Державної прикордонної служби України (ДПСУ) продовжують успішно нищити цілі противника. Відповідне відео ДПСУ оприлюднила у YouTube, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу було уражено: ворожий човен, наземний роботизований комплекс, антену зв'язку та камеру відеоспостереження.

ДПСУ ефективно зменшує можливості ворога та залишається невіддільною складовою Сил оборони України - йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Підрозділи прикордонної бригади "Гарт" завдали результативних ударів по позиціях загарбників на Південно-Слобожанському напрямку. Дронами було уражено вантажівку, позашляховики, антени звʼязку, укриття та особовий склад противника.

