Пограничники на Юге уничтожили лодку и роботизированный комплекс врага

На Юге пилоты дронов Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) продолжают успешно уничтожать цели противника. Соответствующее видео ГПСУ обнародовала в YouTube, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что благодаря профессиональной и слаженной работе на этот раз были поражены: вражеская лодка, наземный роботизированный комплекс, антенна связи и камера видеонаблюдения.

ГПСУ эффективно уменьшает возможности врага и остается неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины - говорится в сообщении к видео.

Напомним

Подразделения пограничной бригады "Гарт" нанесли результативные удары по позициям захватчиков на Южно-Слобожанском направлении. Дронами были поражены грузовик, внедорожники, антенны связи, укрытия и личный состав противника.

Пограничники эффектно уничтожили 8 автомобилей и средства связи врага