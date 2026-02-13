Пограничники на Юге уничтожили лодку и роботизированный комплекс врага
Киев • УНН
Пилоты дронов ГПСУ на Юге поразили вражескую лодку, наземный роботизированный комплекс, антенну связи и камеру видеонаблюдения. ГПСУ продолжает эффективно уменьшать возможности врага.
На Юге пилоты дронов Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) продолжают успешно уничтожать цели противника. Соответствующее видео ГПСУ обнародовала в YouTube, сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что благодаря профессиональной и слаженной работе на этот раз были поражены: вражеская лодка, наземный роботизированный комплекс, антенна связи и камера видеонаблюдения.
ГПСУ эффективно уменьшает возможности врага и остается неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины
Напомним
Подразделения пограничной бригады "Гарт" нанесли результативные удары по позициям захватчиков на Южно-Слобожанском направлении. Дронами были поражены грузовик, внедорожники, антенны связи, укрытия и личный состав противника.
Пограничники эффектно уничтожили 8 автомобилей и средства связи врага08.02.26, 05:57 • 5353 просмотра