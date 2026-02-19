Пограничники эффектно ликвидировали вражескую ДРГ на юге Украины, видео
Киев • УНН
Также было ликвидировано антенное оборудование и замаскированное средство радиоэлектронной борьбы оккупантов.
На южном направлении пограничники уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника, которая пыталась проникнуть на украинские позиции. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
Подробности
По информации ГПСУ, движение вражеской ДРГ вовремя обнаружили аэроразведчики. После подтверждения цели пограничники нанесли удар FPV-дронами, в результате чего диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована.
Кроме того, в ходе операции уничтожено антенное оборудование и замаскированное средство радиоэлектронной борьбы оккупантов.
