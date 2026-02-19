$43.290.03
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 3996 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 4336 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 12842 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 12979 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 22842 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 23789 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24302 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 23475 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18091 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 12842 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 22842 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 19486 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 38998 просмотра
Пограничники эффектно ликвидировали вражескую ДРГ на юге Украины, видео

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Также было ликвидировано антенное оборудование и замаскированное средство радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Пограничники эффектно ликвидировали вражескую ДРГ на юге Украины, видео

На южном направлении пограничники уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника, которая пыталась проникнуть на украинские позиции. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Подробности

По информации ГПСУ, движение вражеской ДРГ вовремя обнаружили аэроразведчики. После подтверждения цели пограничники нанесли удар FPV-дронами, в результате чего диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована.

Кроме того, в ходе операции уничтожено антенное оборудование и замаскированное средство радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Напомним

Пилоты дронов Госпогранслужбы на юге Украины поразили вражескую лодку, наземный роботизированный комплекс, антенну связи и камеру видеонаблюдения. ГПСУ продолжает эффективно уменьшать возможности врага.

Андрей Тимощенков

Украина