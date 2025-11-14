$42.060.03
Пропонував за 160 тисяч доларів "прохідне" місце до Верховної Ради: у Києві затримали керівника ліквідованої партії

Київ • УНН

 • 1984 перегляди

Голові ліквідованої політичної партії повідомлено про підозру в замаху на шахрайство. Політика затримали під час отримання 160 тисяч доларів за обіцянку прохідного місця у списку на парламентських виборах.

Пропонував за 160 тисяч доларів "прохідне" місце до Верховної Ради: у Києві затримали керівника ліквідованої партії

Голові однієї з ліквідованих політичних партій за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у закінченому замаху на шахрайство. Політика затримали "на гарячому" отримання 160 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як повідомили джерела УНН, йдеться про Валерія Токаря, кандидата на виборах до Верховної Ради 7 скликання, засновника і голову політичної партії "Гарант", діяльність якої припинена.

Слідством встановлено, що 41-річний політик пропонував долучитись до його політичного проєкту та, отримавши прохідне місце в списку на парламентських виборах, стати депутатом Верховної ради України. Під час зустрічей чоловік роздавав свої візитівки, на яких йшлося, що він кандидат у президенти України.

За "прохідне місце" у виборчому списку до Верховної Ради той вимагав 160 тисяч доларів, з яких 100 тисяч доларів – це вступний внесок, ще 60 тисяч доларів, з його слів, мали піти на розвиток партії. Правоохоронці затримали політика під час отримання 160 тисяч доларів.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в 6 млн 725 тис. гривень.

Нагадаємо

Раніше правоохоронці затримали та арештували чинного народного депутата України Федора Христенка, розшукуваного за підозрою у державній зраді. Крім того, Печерський райсуд Києва вже відправив нардепа під варту.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Верховна Рада України
Україна
Київ