Пропонував за 160 тисяч доларів "прохідне" місце до Верховної Ради: у Києві затримали керівника ліквідованої партії
Київ • УНН
Голові ліквідованої політичної партії повідомлено про підозру в замаху на шахрайство. Політика затримали під час отримання 160 тисяч доларів за обіцянку прохідного місця у списку на парламентських виборах.
Голові однієї з ліквідованих політичних партій за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у закінченому замаху на шахрайство. Політика затримали "на гарячому" отримання 160 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Як повідомили джерела УНН, йдеться про Валерія Токаря, кандидата на виборах до Верховної Ради 7 скликання, засновника і голову політичної партії "Гарант", діяльність якої припинена.
Слідством встановлено, що 41-річний політик пропонував долучитись до його політичного проєкту та, отримавши прохідне місце в списку на парламентських виборах, стати депутатом Верховної ради України. Під час зустрічей чоловік роздавав свої візитівки, на яких йшлося, що він кандидат у президенти України.
За "прохідне місце" у виборчому списку до Верховної Ради той вимагав 160 тисяч доларів, з яких 100 тисяч доларів – це вступний внесок, ще 60 тисяч доларів, з його слів, мали піти на розвиток партії. Правоохоронці затримали політика під час отримання 160 тисяч доларів.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в 6 млн 725 тис. гривень.
Нагадаємо
Раніше правоохоронці затримали та арештували чинного народного депутата України Федора Христенка, розшукуваного за підозрою у державній зраді. Крім того, Печерський райсуд Києва вже відправив нардепа під варту.