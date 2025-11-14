Предлагал за 160 тысяч долларов "проходное" место в Верховную Раду: в Киеве задержали руководителя ликвидированной партии

$42.060.03
48.880.23
ukenru
13:30 • 3170 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 11857 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 11998 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
11:47 • 11496 просмотра
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей
Эксклюзив
09:52 • 38891 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 29594 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18 • 54604 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 98575 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 132072 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 128547 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto14 ноября, 06:10 • 48714 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto14 ноября, 07:19 • 58289 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 17951 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ08:55 • 26389 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира09:46 • 18776 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 11857 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14 • 11998 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto12:13 • 10854 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
09:52 • 38891 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 271045 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Герман Галущенко
Тимур Миндич
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Париж
Лондон
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 11857 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 4170 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира09:46 • 18788 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 17964 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 81704 просмотра
Актуальное
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Дипломатка
Отопление

Предлагал за 160 тысяч долларов "проходное" место в Верховную Раду: в Киеве задержали руководителя ликвидированной партии

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Главе ликвидированной политической партии сообщено о подозрении в покушении на мошенничество. Политика задержали при получении 160 тысяч долларов за обещание проходного места в списке на парламентских выборах.

Предлагал за 160 тысяч долларов "проходное" место в Верховную Раду: в Киеве задержали руководителя ликвидированной партии

Председателю одной из ликвидированных политических партий под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении в законченном покушении на мошенничество. Политика задержали "на горячем" при получении 160 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Как сообщили источники УНН, речь идет о Валерии Токаре, кандидате на выборах в Верховную Раду 7 созыва, основателе и председателе политической партии "Гарант", деятельность которой прекращена.

Следствием установлено, что 41-летний политик предлагал присоединиться к его политическому проекту и, получив проходное место в списке на парламентских выборах, стать депутатом Верховной рады Украины. Во время встреч мужчина раздавал свои визитки, на которых говорилось, что он кандидат в президенты Украины.

За "проходное место" в избирательном списке в Верховную Раду тот требовал 160 тысяч долларов, из которых 100 тысяч долларов – это вступительный взнос, еще 60 тысяч долларов, по его словам, должны были пойти на развитие партии. Правоохранители задержали политика при получении 160 тысяч долларов.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 6 млн 725 тыс. гривен.

Напомним

Ранее правоохранители задержали и арестовали действующего народного депутата Украины Федора Христенко, разыскиваемого по подозрению в государственной измене. Кроме того, Печерский райсуд Киева уже отправил нардепа под стражу.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Верховная Рада
Украина
Киев