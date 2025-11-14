Предлагал за 160 тысяч долларов "проходное" место в Верховную Раду: в Киеве задержали руководителя ликвидированной партии

Председателю одной из ликвидированных политических партий под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении в законченном покушении на мошенничество. Политика задержали "на горячем" при получении 160 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Как сообщили источники УНН, речь идет о Валерии Токаре, кандидате на выборах в Верховную Раду 7 созыва, основателе и председателе политической партии "Гарант", деятельность которой прекращена.

Следствием установлено, что 41-летний политик предлагал присоединиться к его политическому проекту и, получив проходное место в списке на парламентских выборах, стать депутатом Верховной рады Украины. Во время встреч мужчина раздавал свои визитки, на которых говорилось, что он кандидат в президенты Украины.

За "проходное место" в избирательном списке в Верховную Раду тот требовал 160 тысяч долларов, из которых 100 тысяч долларов – это вступительный взнос, еще 60 тысяч долларов, по его словам, должны были пойти на развитие партии. Правоохранители задержали политика при получении 160 тысяч долларов.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 6 млн 725 тыс. гривен.

