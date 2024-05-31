Прокурори завершили розслідування справи нардепа, який вимагав гроші у бійця ЗСУ
Київ • УНН
Завершено розслідування НАБУ та САП стосовно народного депутата, голови бюджетного комітету, який вимагав гроші від військовослужбовця Збройних сил України за сприяння у виділенні матеріальної допомоги на лікування.
Розслідування справи голови бюджетного комітету, якого затримали "на гарячому" на початку 2024 року, під час спроби вимагання грошей у військовослужбовця, - завершена представниками НАБУ і САП; дії фігуранта раніше було кваліфіковано за ч. 1 ст. 368 КК України, передає УНН із посиланням на пресслужбу антикорупційної прокуратури.
Деталі
НАБУ і САП завершили розслідування стосовно депутата обласної ради, голови бюджетного комітету, викритого на проханні та одержанні неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ. – ідеться у повідомленні.
Встановлено, що у січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. Тобто захисник України, після надходження коштів на банківську картку, повинен був віддати чиновнику половину суми.
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20 березня 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ затримали депутата "на гарячому" у момент одержання неправомірної вигоди. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 368 КК України, зазначають у прокуратурі.
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