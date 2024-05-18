Журналіст звинуватив антикорупціонера Шабуніна у привласненні авто, яке передбачалося для фронту

Відомий антикорупціонер Віталій Шабунін, якого звинувачують в ухиленні від військової служби, використовує в особистих цілях автомобіль, переданий благодійним фондом "Паладини" для потреб ЗСУ. Про це пише журналіст Володимир Бойко.

Влітку 2023 року благодійний фонд передав у військову частину А7376 (207 окремий батальйон ТрО 241 окремої бригади ТрО) автомобіль Nissan Pathfinder, який прийняв стрілець 1 стрілецької роти цього батальйону, солдат Шабунін. На облік у військовій частині автомобіль поставлений не був і коли солдат Шабунін переводився на посаду бойового медика взводу охорони 101 бригади, він цей джип забрав із собою. Більш того, військовослужбовець Шабунін щодня їздить на цьому авто по Києву й навіть вніс автомобіль у свою декларацію, як наданий йому у безстрокове безкоштовне користування - зазначає журналіст.

Також з’явилося відео, як Віталій Шабунін їздить вулицями Києва на гуманітарному авто в листопаді та грудні 2023 року, хоча офіційно у цей час він нібито перебував у військовій частині.

"За документами 1 листопада активіст ніби повернувся на схід, а по факту продовжує їздити столицею на цьому авто і в листопаді, і навіть в грудні. Хоча ця автівка була б дуже корисною для 241 окремої бригади ТрО, бо вони на новий рік просили у волонтерів автівку. Тим часом гуманітарна нерозмитнена машина використовується солдатом Шабуніном для пересування Києвом", - йдеться у відео.

Зазначається, що автомобіль з номерним знаком KV2132 було ввезено 28 квітня 2023 року через пункт пропуску "Рава-Руська-Гребенне" Львівської області в якості гуманітарної допомоги на адресу Благодійного фонду "Паладини".

Водночас родина Віталія Шабуніна має ще два автомобілі. Це Chevrolet Orlando та Hyundai Tucson, право тимчасового безкоштовного користування на який Шабунін отримав минулого року. Це також вказано в його декларації.

Нагадаємо, що ДБР розслідує дві кримінальні справи щодо Шабуніна - за ухилення від мобілізації та підробку документів НАЗК.

Як йдеться в ухвалі Дніпровського районного суду Києва, Антикорупціонер Віталій Шабунін з жовтня 2023 року числиться бойовим медиком військової частини. Він отримує зарплатню за виконання військових завдань в умовах воєнного стану, але при цьому залишається в Києві.