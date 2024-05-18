Журналист обвинил антикоррупционера Шабунина в присвоении авто, которое предусматривалось ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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lvovЛьвов
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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  119504 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

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НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  116331 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  122947 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134263 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125261 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

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Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118562 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  210850 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  281939 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  482230 просмотра

Журналист обвинил антикоррупционера Шабунина в присвоении авто, которое предусматривалось ВСУ

Журналист Владимир Бойко утверждает, что антикоррупционный активист Виталий Шабунин в личных целях использует автомобиль, переданный благотворительной организацией "Паладин" для Вооруженных сил.

политика •   •  3801 просмотра
Журналист обвинил антикоррупционера Шабунина в присвоении авто, которое предусматривалось ВСУ

российские войска нанесли удар по жилому району Харькова: ранены 5 человек, в том числе двое детей

российские войска нанесли удар по жилому сектору Харькова, ранив 5 человек, в том числе двух детей в возрасте 13 и 16 лет, и повредив жилую инфраструктуру.

Война •   •  4954 просмотра
российские войска нанесли удар по жилому району Харькова: ранены 5 человек, в том числе двое детей

В Одесской области дальнобойщики перекрыли трассу на Киев

Дальнобойщики частично заблокировали движение на автодорогах в Кировоградской и Одесской областях, в том числе на трассе на Киев возле Савранни в Одесской области. По сообщениям региональных СМИ, они протестуют против усилением мобилизации.

Война •   •  7560 просмотра
В Одесской области дальнобойщики перекрыли трассу на Киев

российская армия нанесла удары по Харькову, в городе слышали взрывы

По сообщениям местных властей, российские войска в очередной раз нанесли удары по городу Харьков, жителей просят быть осторожными.

Война •   •  7988 просмотра
российская армия нанесла удары по Харькову, в городе слышали взрывы

С начала суток произошло уже 44 боевых столкновения: больше всего на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях

С начала суток произошло 44 боевых столкновения, большинство из которых на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях, поскольку противник продолжает активные наступательные действия, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

Война •   •  8139 просмотра
С начала суток произошло уже 44 боевых столкновения: больше всего на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях

В столице восстановлено движение транспорта после повреждения теплосети возле ТРЦ "Ocean Plaza" - КГГА

В Киеве восстановлено движение транспорта возле ТРЦ Ocean Plaza после того, как "Киевтеплоэнерго" завершило замену поврежденной трубы теплосети диаметром 1000 мм.

Общество •   •  8877 просмотра
В столице восстановлено движение транспорта после повреждения теплосети возле ТРЦ "Ocean Plaza" - КГГА

Оккупанты не отказываются от намерений захватить Часов Яр - Генштаб

российские оккупанты не отказываются от намерений захватить город Часов Яр, несмотря на потери в живой силе и военной технике.

Война •   •  10904 просмотра
Оккупанты не отказываются от намерений захватить Часов Яр - Генштаб

Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский

Зеленский говорит, что сложилась абсурдная ситуация, когда Запад боится, что россия проиграет войну, и не хочет, чтобы ее проиграла Украина.

Война •   •  13435 просмотра
Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский

В ГПСУ назвали категории людей у которых пограничники будут проверять военно-учетные документы

В Государственной пограничной службе Украины назвали категории граждан Украины у которых при пересечении границы будут с сегодняшнего дня, 18 мая проверять наличие военно-учетного документа.

Общество •   •  11369 просмотра
В ГПСУ назвали категории людей у которых пограничники будут проверять военно-учетные документы

Генштаб: с начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из которых еще продолжаются

С начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из них продолжаются, при этом российские оккупанты совершили один ракетный обстрел, применили 25 беспилотников-камикадзе и 547 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Война •   •  13205 просмотра
Генштаб: с начала суток произошло 22 боевых столкновения, 8 из которых еще продолжаются