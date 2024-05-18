Журналист обвинил антикоррупционера Шабунина в присвоении авто, которое предусматривалось ВСУ

Известный антикоррупционер Виталий Шабунин, которого обвиняют в уклонении от военной службы, использует в личных целях автомобиль, переданный благотворительным фондом "Паладины" для нужд ВСУ. Об этом пишет журналист Владимир Бойко.

Летом 2023 года благотворительный фонд передал в воинскую часть А7376 (207 отдельный батальон ТрО 241 отдельной бригады ТрО) автомобиль Nissan Pathfinder, который принял стрелок 1 стрелковой роты этого батальона, солдат Шабунин. На учет в воинской части автомобиль поставлен не был и когда солдат Шабунин переводился на должность боевого медика взвода охраны 101 бригады, он этот джип забрал с собой. Более того, военнослужащий Шабунин ежедневно ездит на этом авто по Киеву и даже внес автомобиль в свою декларацию, как предоставленный ему в бессрочное бесплатное пользование - отмечает журналист.

Также появилось видео, как Виталий Шабунин ездит по улицам Киева на гуманитарном авто в ноябре и декабре 2023 года, хотя официально в это время он якобы находился в воинской части.

"По документам 1 ноября активист будто вернулся на восток, а по факту продолжает ездить по столице на этом авто и в ноябре, и даже в декабре. Хотя эта машина была бы очень полезной для 241 отдельной бригады ТрО, потому что они на новый год просили у волонтеров машину. Между тем гуманитарная нерастаможенная машина используется солдатом Шабуниным для передвижения по Киеву", - говорится в видео.

Отмечается, что автомобиль с номерным знаком KV2132 был ввезен 28 апреля 2023 года через пункт пропуска "Рава-Русская-Гребенне" Львовской области в качестве гуманитарной помощи в адрес Благотворительного фонда "Паладины".

В то же время у семьи Виталия Шабунина есть еще два автомобиля. Это Chevrolet Orlando и Hyundai Tucson, право временного бесплатного пользования на который Шабунин получил в прошлом году. Это также указано в его декларации.

Напомним, что ГБР расследует два уголовных дела в отношении Шабунина - за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК.

Как говорится в постановлении Днепровского районного суда Киева, Антикоррупционер Виталий Шабунин с октября 2023 года числится боевым медиком воинской части. Он получает зарплату за выполнение военных задач в условиях военного положения, но при этом остается в Киеве.