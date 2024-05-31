Прокуроры завершили расследование дела нардепа, который требовал деньги у бойца ВСУ

Расследование дела председателя бюджетного комитета, которого задержали "на горячем" в начале 2024 года, при попытке вымогательства денег у военнослужащего, - завершена представителями НАБУ и САП; действия фигуранта ранее были квалифицированы по ч. 1 ст. 368 УК Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу антикоррупционной прокуратуры.

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НАБУ и САП завершили расследование в отношении депутата областного совета, председателя бюджетного комитета, уличенного в просьбе и получении неправомерной выгоды от военнослужащего ВСУ. - говорится в сообщении.

Установлено, что в январе 2024 года чиновник предложил военнослужащему посодействовать в выделении ему материальной помощи на лечение. То есть защитник Украины, после поступления средств на банковскую карту, должен был отдать чиновнику половину суммы.

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20 марта 2024 года НАБУ и САП совместно с СБУ задержали депутата "на горячем" в момент получения неправомерной выгоды. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 368 УК Украины, отмечают в прокуратуре.

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