Прокуроры завершили расследование дела нардепа, который требовал деньги у бойца ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  20600 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  57897 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  110342 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  136591 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  129987 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  182986 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112264 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  170863 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90077 просмотра

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Прокуроры завершили расследование дела нардепа, который требовал деньги у бойца ВСУ

Завершено расследование НАБУ и САП в отношении народного депутата, председателя бюджетного комитета, который требовал деньги от военнослужащего Вооруженных сил Украины за содействие в выделении материальной помощи на лечение.

Криминал и ЧП •   •  2759 просмотра
Прокуроры завершили расследование дела нардепа, который требовал деньги у бойца ВСУ

Соглашение по безопасности с Норвегией: обнародован текст

Норвегия выделяет Украине 75 млрд норвежских крон (примерно 6,4 млрд евро по состоянию на май 2024 года) на 2023-2027 годы.

Война •   •  3931 просмотра
Соглашение по безопасности с Норвегией: обнародован текст

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Украина не может согласиться с требованиями Китая пригласить россию на мирный саммит, поскольку это исказило бы цель саммита - выработать коллективную позицию международного сообщества для дальнейшей передачи предложений россии.

Война •   •  12810 просмотра
Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Украина пока не знает, может ли наносить удары по рф самолетами F-16 - Зеленский

Зеленский заявил, что Украина получит истребители F-16, в том числе несколько в этом году, но не знает, будут ли введены ограничения на их использование для нанесения ударов по россии, хотя он считает, что применение западного оружия на российской территории - это лишь вопрос времени.

Война •   •  7135 просмотра
Украина пока не знает, может ли наносить удары по рф самолетами F-16 - Зеленский

В Крыму более 950 земельных участков планируют отобрать на нужды армии рф

Более 950 земельных участков во временно оккупированном Крыму планируется изъять без предварительного выкупа у их владельцев для нужд террористических сил Кремля.

Общество •   •  7207 просмотра
В Крыму более 950 земельных участков планируют отобрать на нужды армии рф

На портале " Дія " тестируют функцию по изменению данных о месте жительства в реестре

В Украине началось бета-тестирование новой функции на портале "Дія", которая позволяет пользователям корректировать данные о своем месте жительства в реестре без посещения государственных учреждений.

Общество •   •  6536 просмотра
На портале " Дія " тестируют функцию по изменению данных о месте жительства в реестре

"Нептун" растет: Плетенчук прокомментировал поражение украинской ракетой целей в оккупированном Крыму и краснодаре

Украинская ракета "Нептун" способна наносить значительный урон российской военной логистике.

Война •   •  14208 просмотра
"Нептун" растет: Плетенчук прокомментировал поражение украинской ракетой целей в оккупированном Крыму и краснодаре

После закона об усилении, мобилизация увеличилась - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что после вступления в силу закона об усилении мобилизации в Украине, она выросла.

Война •   •  13466 просмотра
После закона об усилении, мобилизация увеличилась - Зеленский

На Харьковщине продолжается тушение 14 лесных пожаров на площади более 3700 га

В Харьковской области из-за российских обстрелов продолжают гореть 14 лесных пожаров на площади более 3700 гектаров. Большую часть пожаров удалось локализовать.

Общество •   •  11630 просмотра
На Харьковщине продолжается тушение 14 лесных пожаров на площади более 3700 га

Ночная атака рф на Харьков: число погибших возросло до 6

В Харькове в результате ночной атаки войск рф количество погибших возросло до 6, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Война •   •  10441 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: число погибших возросло до 6