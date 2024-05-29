Антикоррупционер о результатах проверки укреплений на Киевщине: за последние месяцы построили больше, чем за предыдущие два года

Работы по обустройству фортификаций в Киевской области ведутся активными темпами. Об этом сообщил председатель ОО "Антикоррупционный штаб", член рабочей группы "прозрачность и подотчетность" при КОВА Сергей Миткалик по результатам инспекционного визита областной власти и представителей общественности на объект, передает УНН.

"Фортификации на Киевщине активно обустраивают. ( ... ) Немного поделись своими впечатлениями.

Итак, работы по обустройству активно ведутся. Граница выглядит обустроенной значительно лучше, чем еще 3 месяца назад. На мой взгляд, количество фортификаций, обустроенных подрядными организациями по заказу ОВА в течение трех последних месяцев, в разы превышает то, что построили военные за 2 года. Это конечно может быть связано с особенностями Чернобыльской зоны и теми местами, где нам удалось побывать. Почти на каждом объекте работают обычные строители, которые до этого строили школы, больницы и жилые дома, а сейчас переключились на фортификации, поэтому теперь военные делают свою работу, а подрядчики - свою. Это было заметно и во время объявления воздушной тревоги. Выглядит так, что именно такая система оптимизирует и ускоряет темпы строительства фортификаций", - написал Миткалик на своей странице в Фейсбук.

Сейчас представители общественности проводят проверку подрядчиков и смет, стоимости материалов. В то же время, по словам члена рабочей группы, после визиты в укрепления - "единственный вывод: Киевщина может спать спокойно – граница хорошо обустроена".

Киевщина наращивает темпы строительства фортификаций: Кравченко показал видео укреплений

Напомним

Руководитель Киевской областной администрации Руслан Кравченко и члены рабочей группы "прозрачность и подотчетность", договорились о частичном открытии (с соблюдением требований безопасности) информации о подрядчиках и финансовых затратах на обустройство для того, чтобы был обеспечен общественный контроль.