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Баланс між відкритістю та безпекою: робоча група "Прозорість та підзвітність" при КОВА перевірить компанії та витрати на будівництво фортифікацій

Баланс між відкритістю та безпекою: робоча група "Прозорість та підзвітність" при КОВА перевірить компанії та витрати на будівництво фортифікацій

Київ • УНН

 • 18048 перегляди

Київська обласна військова адміністрація вирішила частково відкрити інформацію про будівництво фортифікаційних споруд у регіоні для представників громадськості, дотримуючись при цьому вимог безпеки. Члени робочої групи "Прозорість та підзвітність" відвідали деякі ділянки укріплень та змогли оцінити масштаби робіт.

Керівництво Київської обласної військової адміністрації зважаючи на суспільний запит щодо теми укріплень в області, вирішило частково відкрити інформацію щодо процесу зведення фортифікаційних споруд, звісно з дотриманням вимог безпеки, для представників громадськості. Так члени робочої групи "Прозорість та підзвітність", що діє при КОВА, відвідали деякі ділянки укріплень та змогли оцінити масштаби робіт. Про це розповів член робочої групи, голова Центру досліджень фіскальної політики Віктор Мазярчук, передає УНН

"Після скандалу з будівництвом фортифікаційних споруд на Харківщині у багатьох виникло запитання: що з обороною в інших областях?

Бачачи суспільний запит до цієї теми суспільства, на минулому тижні КОВА запросила на зустріч членів спостережної ради з питань відновлення та представників провідних антикорупційних організацій. Тема зустрічі - обговорити питання щодо балансу між відкритістю інформації про будівництво фортифікаційних споруд (яка інформація потрібна для перевірки закупівель) та чутливою інформацією в сфері безпеки та оборони. (…) Тож домовилися до наступного. КОВА відкриває інформацію про те, хто будує, особливість їх відбору підрядників й не таємну інформацію щодо кошторисної вартості матеріалів, з яких будується", - написав Мазярчук на своїй сторінці у Фейсбук. 

Київщина нарощує темпи будівництва фортифікацій: Кравченко показав відео укріплень 29.05.24, 12:49 • 21300 переглядiв

Разом з головою КОВА Русланом Кравченком представники громадськості також відвідали будівництво. За словами Мазярчука, головною умовою було дотримання заходів безпеки.

При цьому попередив (голова КОВА – ред.) про необхідність проходження спеціальної перевірки, підписання відповідних документів та за умови, якщо ми погодимося, нас постійно будуть супроводжувати фахівці зі спеціально уповноваженого відомства

- розповів Мазярчук.

За словами члена робочої групи, він був вражений масштабами.

Будується багато і добротно, по всіх напрямках. Тобто такого, як було в 2022 році, коли росіяни майже безперешкодно пройшли через Київщину до столиці, вже не буде. Можна сказати, що ця поїздка надала додаткової впевненості, коли я побачив серйозну підготовку. Підсумувати можна словами військових на останній точці: на Київщині бачать вперше такі системні фортифікаційні споруди. На жаль, вони їх не бачили раніше на передовій

- розповів Мазярчук.

За його словами, тепер представники робочої групи вивчать передані матеріали та дослідять компанії та цінові політики. За декілька тижнів група представить свої напрацювання.

"Повага та вдячність команді не тільки всіх долучених з КОВА, але й керівництву Вишгородської адміністрації. Ви дуже круті! Й відчувається, що цей проєкт є важливим пріоритетом для вас", - додав Мазярчук.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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