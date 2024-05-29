Баланс между открытостью и безопасностью: рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при КОВА проверит компании и затраты на строительство фортификаций

Руководство Киевской областной военной администрации ввиду общественного запроса по теме укреплений в области, решило частично открыть информацию о процессе возведения фортификационных сооружений, конечно с соблюдением требований безопасности, для представителей общественности. Так члены рабочей группы "Прозрачность и подотчетность", действующей при КОВА, посетили некоторые участки укреплений и смогли оценить масштабы работ. Об этом рассказал член рабочей группы, глава Центра исследований фискальной политики Виктор Мазярчук, передает УНН.

"После скандала со строительством фортификационных сооружений на Харьковщине у многих возник вопрос: что с обороной в других областях?

Видя общественный запрос к этой теме общества, на прошлой неделе КОВА пригласила на встречу членов наблюдательного совета по вопросам восстановления и представителей ведущих антикоррупционных организаций. Тема встречи-обсудить вопрос о балансе между открытостью информации о строительстве фортификационных сооружений (какая информация нужна для проверки закупок) и чувствительной информацией в сфере безопасности и обороны. ( ... ) Поэтому договорились до следующего. КОВА открывает информацию о том, кто строит, особенность их отбора подрядчиков и не тайную информацию о сметной стоимости материалов, из которых строится", - написал Мазярчук на своей странице в Фейсбук.

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Вместе с председателем КОВА Русланом Кравченко представители общественности также посетили строительство. По словам Мазярчука, главным условием было соблюдение мер безопасности.

При этом предупредил (глава КОВА – ред.) о необходимости прохождения специальной проверки, подписания соответствующих документов и при условии, если мы согласимся, нас постоянно будут сопровождать специалисты из специально уполномоченного ведомства - рассказал Мазярчук.

По словам члена рабочей группы, он был поражен масштабами.

Строится много и добротно, по всем направлениям. То есть такого, как было в 2022 году, когда россияне почти беспрепятственно прошли через Киевщину в столицу, уже не будет. Можно сказать, что эта поездка придала мне дополнительную уверенность, когда я увидел серьезную подготовку. Подытожить можно словами военных на последней точке: на Киевщине видят впервые такие системные фортификационные сооружения. К сожалению, они их не видели раньше на передовой - рассказал Мазярчук.

По его словам, теперь представители рабочей группы изучат переданные материалы и исследуют компании и ценовые политики. Через несколько недель группа представит свои наработки.

"Уважение и благодарность команде не только всех приобщенных из КОВА, но и руководству Вышгородской администрации. Вы очень крутые! И чувствуется, что этот проект является важным приоритетом для вас", - добавил Мазярчук.