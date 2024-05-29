Антикорупціонер про результати перевірки укріплень на Київщині: за останні місяці збудували більше, ніж за попередні два роки
Київ • УНН
У Київській області активно ведеться будівництво фортифікаційних споруд прискореними темпами, причому за останні три місяці підрядниками було побудовано більше укріплень, ніж військові побудували за попередні два роки.
Роботи з облаштування фортифікацій у Київській області ведуться активними темпами. Про це повідомив Голова ГО "Антикорупційний штаб", член робочої групи "Прозорість та підзвітність" при КОВА Сергій Миткалик за результатами інспекційного візиту обласної влади та представників громадськості на об’єкт, передає УНН.
"Фортифікації на Київщині активно облаштовують. (…) Трішки поділюсь своїми враженнями.
Отже, роботи по облаштуванню активно ведуться. Кордон виглядає облаштованим значно краще, ніж ще 3 місяці назад. На мій погляд, кількість фортифікацій, облаштованих підрядними організаціями на замовлення ОВА протягом трьох останніх місяців, в рази перевищує те, що збудували військові за 2 роки. Це звісно може бути пов'язано із особливостями чорнобильської зони та тими місцями, де нам вдалось побувати. Майже на кожному об'єкті працюють звичайні будівельники, які до цього будували школи, лікарні та житлові будинки, а зараз переключились на фортифікації, тому тепер військові роблять свою роботу, а підрядники - свою. Це було помітно і під час оголошення повітряної тривоги. Виглядає так, що саме така система оптимізує та пришвидшує темпи будівництва фортифікацій", - написав Миткалик на своїй сторінці у Фейсбук.
Наразі представники громадськості проводять перевірку підрядників та кошторисів, вартості матеріалів. Водночас, за словами члена робочої групи, після візити до укріплень - "Єдиний висновок: Київщина може спати спокійно – кордон добре облаштований".
Київщина нарощує темпи будівництва фортифікацій: Кравченко показав відео укріплень 29.05.24, 12:49 • 21300 переглядiв
Нагадаємо
Керівник Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко та члени робочої групи "Прозорість та підзвітність", домовились про часткове відкриття (з дотриманням вимог безпеки) інформації про підрядників та фінансові витрати на облаштування для того, аби був забезпечений громадський контроль.