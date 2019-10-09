Проходити атестацію на умовах Рябошапки поки зголосилися лише 15% прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Свою згоду на проходження атестації у новоствореному Офісі Генерального прокурора поки що надали 15,1% чинних співробітників органів прокуратури. Такі дані на своїй сторінці у Facebook оприлюднила колишня прессекретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
Зокрема, станом на 8 жовтня, серед усіх співробітників центрального апарату ГПУ (а це 1337 осіб) згоду підписали 134 особи, або 10% від загальної кількості.
У прокуратурі АРК з 52 чинних прокурорів заяву на проходження атестації підписали 8 осіб (або 15,4%).
Найменше заяв у відсотковому значенні підписали співробітники органів прокуратури Львівської області - 4 особи з 459 прокурорів (або 0,9%).
У Харківській області на проходження атестації зголосилися 10 прокурорів з 673 працівників (або 1,5%).
Найбільш активно заяви про переведення у новостворений Офіс Генерального прокурора на умовах проходження атестації підписують прокурори Луганської області (60,2% або 209 з 347 співробітників), Херсонської области (44,7% або 148 з 331) та Кіровоградської області (36,4% або 98 прокурорів з 269).
У Київський області заяви підписали 41 співробітник з 482 чинних прокурорів, що становить 8,5%.
Всього, з 11655 співробітників органів прокуратури по всій країні, згоду на атестацію на умовах Офісу Генерального прокурора поки надали 1761 прокурор, або 15,1%.
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Нагадаємо, що ці умови новоствореного Офісу допускають право кадрових комісій керуватися у своїх рішеннях відомостями про кандидата на посаду, отриманими від анонімних джерел і не передбачають права прокурора на офіційне спростування таких відомостей.
“... я погоджуюсь з тим, що під час проведення співбесіди та ухвалення рішення кадровою комісією може братися до уваги інформація, отримана від фізичних та юридичних осіб (у тому числі анонімно), яка не підлягає додатковому офіційному підтвердженню”, — сказано в типовій заяві “про переведення”, яку розробили на поширили в Офісі Генерального прокурора, і яку зараз пропонують підписати усім тим, хто хоче спробувати пройти атестацію.
Прокурори вже висловили своє обурення з цього приводу, назвавши таку "умову" проходження атестації "дискримінацією за професійною ознакою".