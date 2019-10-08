Прокурори готові до протестів: обурення “дискримінацією від Рябошапки” висловили Зеленському

Так, у листі до Президента співробітники прокуратури наголошують на тому, що останні кілька років органи прокуратури перебувають у стані постійного так званого “реформування”.

“Більшість працівників прокуратури вже брали участь у „реформі“ та не лякаються взяти участь у новій „реформі“. Як показує практика, працівники прокуратури досить вдало здають тести як професійні, так і на загальні здібності.

У прокуратурах низової ланки немає жодного прокурора, який би не проходив такий відбір, тому нічого страшного в цьому немає. Але нас, як свідомих громадян, які чесно виконують свій професійний обов’язок, обурює те, як Генеральний прокурор (Рябошапка — ред.) підійшов до організації чергового „оновлення“ прокуратури. Те „оновлення“, як його прописано у відповідних Законі та Положенні, не має нічого спільного зі створенням дійсно незалежного органу з незалежними та кваліфікованими прокурорами”, — йдеться у листі.

Далі прокурори наголошують, що мета “чергової реформи Рябошапки” лише у тому, щоб “зачистити неугодних” і замінити їх на “повністю підконтрольних”.

“Як би не піддавалася критиці реформа „Порошенка — Шокіна — Сакварелідзе“, але навіть у порівнянні з нею, та, що зріє — це явний крок назад... у темне середньовіччя”, — йдеться у зверненні до Президента.

Як приклад, у листі наводиться попередження прокурорів про тотальне звільнення та обмеження прав прокурорів у порівнянні з іншими громадянами України.

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“Чи відомо Вам, що у заяві про участь в атестації, яку передбачив Генеральний прокурор своїм положенням, прокурорам як вівцям запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження?

Тобто прокурорам фактично запропоновано погодитися із тим, що попри успішне проходження ними всіх етапів атестації, їх може бути звільнено з невідомих нікому обставин. І це при тому, що згідно із нашим законодавством, усі громадяни мають право на отримання інформації про себе, а анонімні звернення не підлягають розгляду взагалі! Що це як не дискримінація за професійною ознакою? Ви вважаєте це нормальним і допустимим в цивілізованій країні?” — обурюються прокурори.

Наголошується й на тому, що “такого ступеню цинізму та нехтування демократичними і суто людськими цінностями у боротьбі за владу в прокуратурі та взагалі, наше суспільство не спостерігало будь-коли за часи незалежності”.

Крім цього, працівники органів прокуратури також запитали Зеленського, для чого він та підконтрольний йому парламент ухвалюють “відверто дискримінаційні закони, згідно з якими прокурори — це люди другого сорту та не мають суто людських прав, передбачених КЗпП України”.

Прокурори попередили: якщо Президент не дослухається до них, вони будуть вимушені протестувати — хоча усвідомлюють, що прокурори позбавлені законом права на протест.

Як писав УНН, у рамках дії нового “закону про прокуратуру”, працівники органів прокуратури отримали заяви “про переведення на посаду” встановленого зразка на ім’я Генерального прокурора. У разі відмови її підписувати, прокурорам погрожують не допустити їх до процедури проведення атестації.