Прокуроры готовы к протестам: возмущение "дискриминацией от Рябошапки" выразили Зеленскому

Так, в письме к Президенту сотрудники прокуратуры отмечают, что последние несколько лет органы прокуратуры находятся в состоянии постоянного так называемого “реформирования”.

“Большинство работников прокуратуры уже принимали участие в „реформе“ и не боятся принять участие в новой „реформе“. Как показывает практика, работники прокуратуры достаточно удачно сдают тесты как профессиональные, так и на общие способности.

В прокуратурах низового звена нет ни одного прокурора, который не проходил такой отбор, поэтому ничего страшного в этом нет. Но нас, как сознательных граждан, которые честно выполняют свой профессиональный долг, возмущает то, как Генеральный прокурор (Рябошапка — ред.) подошел к организации очередного „обновления“ прокуратуры. То „обновление“, как оно прописано в соответствующих законах и положениях, не имеет ничего общего с созданием действительно независимого органа с независимыми и квалифицированными прокурорами”, — говорится в письме.

Далее прокуроры отмечают, что цель “очередной реформы Рябошапки” только в том, чтобы “зачистить неугодных” и заменить их на “полностью подконтрольных”.

“Как бы ни подвергалась критике реформа „Порошенко — Шокина — Сакварелидзе“, но даже по сравнению с ней, та, что зреет — это явный шаг назад ... в темное средневековье”, — говорится в обращении к Президенту.

В качестве примера, в письме приводится предупреждение прокуроров о тотальном увольнении и ограничение прав прокуроров по сравнению с другими гражданами Украины.

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“Известно ли Вам, что в заявлении об участии в аттестации, которую предсказал Генеральный прокурор своим положением, прокурорам как овцам предложено согласиться с увольнением, а также с тем, что при этом в отношении их кадровыми комиссиями будет использована какая-то информация из анонимных источников, что не требует официального подтверждения?

То есть прокурорам фактически предложено согласиться с тем, что несмотря на успешное прохождение ими всех этапов аттестации, их может быть уволено из-за неизвестных никому обстоятельств. И это при том, что согласно нашему законодательству, все граждане имеют право на получение информации о себе, а анонимные обращения не подлежат рассмотрению вообще! Что это как не дискриминация по профессиональному признаку? Вы считаете это нормальным и допустимым в цивилизованной стране?” — возмущаются прокуроры.

Отмечается и то, что “такой степени цинизма и пренебрежения демократическими и чисто человеческими ценностями в борьбе за власть в прокуратуре и вообще, наше общество не наблюдало когда-либо за время независимости”.

Кроме этого, работники органов прокуратуры также спросили Зеленского, для чего он и подконтрольный ему парламент принимают “откровенно дискриминационные законы, согласно которым прокуроры — это люди второго сорта, которые не имеют сугубо человеческих прав, предусмотренных КЗоТ Украины”.

Прокуроры предупредили: если Президент не прислушается к ним, они будут вынуждены протестовать — хотя осознают, что прокуроры лишены законом права на протест.

Как писал УНН, в рамках действия нового “закона о прокуратуре”, работники органов прокуратуры получили заявления “о переводе на должность” установленного образца на имя Генерального прокурора. В случае отказа его подписывать, прокурорам угрожают не допустить их к процедуре проведения аттестации.