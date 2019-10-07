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Прокурорів змушують підписати заяви, що відкривають шлях до їх безпідставного звільнення (документ)

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В рамках дії нового “закону про прокуратуру”, працівники органів прокуратури отримали заяви “про переведення на посаду” встановленого зразка на ім’я Генерального прокурора. У разі відмови її підписувати, прокурорам погрожують не допустити їх до процедури проведення атестації, передає УНН з посиланням на власні джерела в органах прокуратури.

Прокурорів змушують підписати заяви, що відкривають шлях до їх безпідставного звільнення (документ)

Заява передбачає згоду співробітника прокуратури з умовами та процедурами проведення атестації, а також згоду на звільнення у разі неуспішного проходження будь-якого з етапів атестації.

“Зокрема, підтверджую, що я усвідомлюю та погоджуюсь, що уразі неуспішного проходження будь-якого з етапів атестації, передбаченого Порядком, а також за умови настання однієї з підстав, передбачених пунктом 19 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону, мене буде звільнено з посади прокура”, — йдеться у заяві.

Окрім цього, пропонований Офісом генерального прокурора зразок заяви містить пункт про згоду працівника прокуратури на те, що його може бути звільнено на підставі анонімного доносу, при цьому без права офіційного спростування інформації з такого доносу.

“... я погоджуюсь з тим, що під час проведення співбесіди та ухвалення рішення кадровою комісією може братися до уваги інформація, отримана від фізичних та юридичних осіб (у тому числі анонімно), яка не підлягає додатковому офіційному підтвердженню”, — йдеться у заяві, які примушують підписати прокурорів.

Права внести корективи у пропоновані заяви працівники органів прокуратури не мають, а у разі відмови підписувати згоду на все вище вказане, прокурорів обіцяють не допустити до тестування.

Редакція УНН скерувала до Офісу генерального прокурора інформаційний запит з проханням спростувати або підтвердити вказану інформацію.

Нагадаємо, як писав УНН, Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури”, у якому йдеться про створення Офісу Генпрокурора, набув чинності 25 вересня поточного року.

Також нагадаємо, раніше Рябошапка обіцяв, що до атестації будуть допущенні усі чинні прокурори та слідчі.

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