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Актуальне
Закон про Офіс Генпрокурора набув чинності

Закон про Офіс Генпрокурора набув чинності

Київ • УНН

 • 12709 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", у якому йдеться про створення Офісу Генпрокурора, набув чинності, повідомляє УНН.

Закон опублікували у газеті Верховної Ради "Голос України" 24 вересня. 

Ним передбачається “Генеральну прокуратуру України” перейменувати на “Офіс Генерального прокурора".

"Основними положеннями законопроекту є наступні: замість чинної структури органів прокуратури побудова після проведення атестації прокурорів нової структури у вигляді: Офіс Генерального прокурора", - йдеться, зокрема, у пояснювальній записці до законопроекту.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 25 вересня, крім низки пунктів (2, 4-7, 9, 11-15, 17, 18, підпункту 1 пункту 19, пункту 20, пунктів 22-27 розділу I цього закону), які набирають чинності з дня початку роботи відповідно Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

Нагадаємо, 19 вересня нардепи змінили законодавство щодо реформи прокуратури.

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