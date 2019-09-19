Нардепи змінили законодавство щодо реформи прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила проект закону 1032, яким внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури. Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроект спрямований на запровадження першочергових і, багато в чому, тимчасових заходів, пов’язаних передусім із кадровим перезавантаженням органів прокуратури шляхом атестації чинних прокурорів, а також надання можливості всім доброчесним кандидатам, які мають належні теоретичні знання та практичні навики, на конкурсних засадах зайняти посаду прокурора у будь-якому органі прокуратури.
Як наголосили автори законопроекту, основною метою законопроекту є створення передумов для побудови системи прокуратури, діяльність якої базується на засадах ефективності, професійності, незалежності та відповідальності.
Під час підготовки проекту закону до другого читання парламентарі подали до нього 197 правок. Зокрема, дискусійним стало питання щодо кількості й процедури призначення заступників Генпрокурора.
Нагадаємо, раніше Генпрокурор Руслан Рябошапка розповів, що ключовим аспектом проекту закону Президента, що стосується реформи прокуратури, є впровадження процесу переатестації для прокурорів та подальша можливість оновлення та очищення кадрів у складі прокуратури.
10 вересня нардепи ухвалили в першому читанні закон щодо реформи органів прокуратури.