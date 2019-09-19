Нардепы изменили законодательство по реформе прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховная Рада приняла проект закона 1032, которым внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроект направлен на внедрение первоочередных и, во многом, временных мер, связанных прежде всего с кадровой перезагрузкой органов прокуратуры путем аттестации действующих прокуроров, а также предоставление возможности всем добропорядочным кандидатам, которые имеют надлежащие теоретические знания и практические навыки, на конкурсной основе занять должность прокурора в любом органе прокуратуры.
Как отметили авторы законопроекта, основной целью законопроекта является создание предпосылок для построения системы прокуратуры, деятельность которой базируется на принципах эффективности, профессионализма, независимости и ответственности.
При подготовке проекта закона ко второму чтению парламентарии подали к нему 197 поправок. В частности, дискуссионным стал вопрос о количестве и процедуре назначения заместителей Генпрокурора.
Напомним, ранее Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал, что ключевым аспектом проекта закона Президента, что касается реформы прокуратуры, является внедрение процесса переаттестации для прокуроров и дальнейшая возможность обновления и очищения кадров в составе прокуратуры.
10 сентября нардепы приняли в первом чтении закон о реформе органов прокуратуры.