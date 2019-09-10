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Рада ухвалила за основу зміни щодо реформи органів прокуратури

Рада ухвалила за основу зміни щодо реформи органів прокуратури

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила проект закону 1032 щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури. Відповідне рішення підтримали 287 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законопроект спрямований на запровадження першочергових і, багато в чому, тимчасових заходів, пов’язаних передусім із кадровим перезавантаженням органів прокуратури шляхом атестації чинних прокурорів, а також надання можливості всім доброчесним кандидатам, які мають належні теоретичні знання та практичні навивки, на конкурсних засадах зайняти посаду прокурора у будь-якому органі прокуратури.

Як наголосили автори законопроекту, основною метою законопроекту є створення передумов для побудови системи прокуратури, діяльність якої базується на засадах ефективності, професійності, незалежності та відповідальності.

При цьому ще 262 нардепи підтримали ініціативу скоротити тривалість розгляду законопроекту в другому читанні.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності дав добро звільняти прокурорів під час лікарняних і відпусток.

Раніше УНН повідомляв, що ГНЕУ також виявив у президентському законопроекті про реформу прокуратури "істотні корупційні ризики" у зв'язку з наданням Генпрокурору необмежених повноважень. Але на відміну від фахівців Головного науково-експертного управління, Комітет ВР із питань антикорупційної політики, очолюваний народним депутатом від "Слуги народу" Анастасією Красносельською, корупційних ризиків у президентському законопроекті не побачив і рекомендував прийняти його за основу.

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