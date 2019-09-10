Комітет ВР дозволив звільняти прокурорів у відпустці та на лікарняному

"Абзац шостий викласти в такій редакції:

"Перебування прокурора на лікарняному з тимчасової непрацездатності, у відпустці або у відрядженні в Національній академії прокуратури України для участі в її роботі на постійній основі не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора відповідно до цього пункту", - йдеться в рекомендаціях Комітету до законопроекту №1032.

Раніше про неконституційність таких положень і порушенні прав громадян повідомили в Головному науково-експертному управлінні ВР (ГНЕУ), яке проводить юридичну експертизу всіх зареєстрованих в парламенті законопроектів.

У висновку ГНЕУ йдеться про те, що реалізація зазначених в проекті Президента №1032 пропозицій на практиці може призвести до корупційних зловживань з боку осіб, на яких буде покладено обов'язок формування складу нового правоохоронного органу.

Крім того, не можна звільняти людей менш, ніж за два місяці.

"Пункт 9 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту, яким визначається, що "з дня набрання чинності цим Законом всі прокурори Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур вважаються персонально попередженими в належному порядку про можливе наступне звільнення з посади на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України "Про прокуратуру".

На нашу думку, такі законодавчі приписи є дискримінаційними і суперечать вимогам частини третьої статті 22 Конституції України про те, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод", - йдеться в документі.

У відповідь на зауваження ГНЕУ представник Президента Федір Веніславский і Генпрокурор Руслан Рябошапка зазначили, що такі норми про права трудящих, на їхню думку, є застарілим пережитком Радянського Союзу і підлягають ліквідації.

Раніше УНН повідомляв, що ГНЕУ також виявив у президентському законопроекті про реформу прокуратури "істотні корупційні ризики" у зв'язку з наданням Генпрокурору необмежених повноважень. Але на відміну від фахівців Головного науково-експертного управління, Комітет ВР із питань антикорупційної політики, очолюваний народним депутатом від "Слуги народу" Анастасією Красносельською, корупційних ризиків у президентському законопроекті не побачив і рекомендував прийняти його за основу.