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Комитет ВР разрешил увольнять прокуроров в отпуске и на больничном

Комитет ВР разрешил увольнять прокуроров в отпуске и на больничном

Киев  •  УНН

 • 32261 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности дал добро увольнять прокуроров во время больничных и отпусков. Об этом сообщается в опубликованном на сайте ВР выводе Комитета к президентскому законопроекту №1032 о реформе прокуратуры, передает УНН.

"Абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Пребывание прокурора на больничном по временной нетрудоспособности, в отпуске или в командировке в Национальной академии прокуратуры Украины для участия в ее работе на постоянной основе не является препятствием для его освобождения от должности прокурора в соответствии с настоящим пунктом", - говорится в рекомендациях Комитета к законопроекту №1032.

Ранее о неконституционности таких положений и нарушении прав граждан сообщили в Главном научно-экспертном управлении ВР (ГНЭУ), которое проводит юридическую экспертизу всех зарегистрированных в парламенте законопроектов.

В выводе ГНЭУ говорится о том, что реализация указанных в проекте Президента №1032 предложений на практике может привести к коррупционным злоупотреблениям со стороны лиц, на которых будет возложена обязанность формирования состава нового правоохранительного органа.

Кроме того, нельзя увольнять людей менее, чем за два месяца.

"Пункт 9 Заключительных и переходных положений законопроекта, которым определяется, что "со дня вступления в силу настоящего Закона все прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, региональных прокуратур, местных прокуратур, военных прокуратур считаются персонально предупрежденными в надлежащем порядке о возможном предстоящем увольнении с должности на основании пункта 9 части первой статьи 51 Закона Украины "О прокуратуре".

По нашему мнению, такие законодательные предписания являются дискриминационными и противоречат требованиям части третьей статьи 22 Конституции Украины о том, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод", - говорится в документе.

В ответ на замечания ГНЭУ представитель Президента Федор Вениславский и Генпрокурор Руслан Рябошапка отметили, что такие нормы о правах трудящихся, по их мнению, являются устаревшим пережитком Советского Союза и подлежат ликвидации.

Ранее УНН сообщал, что ГНЭУ также обнаружил в президентском законопроекте о реформе прокуратуры "существенные коррупционные риски" в связи с предоставлением Генпрокурору неограниченных полномочий. Но в отличие от специалистов Главного научно-экспертного управления, Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики, возглавляемый народным депутатом от "Слуги народа" Анастасией Красносельской, коррупционных рисков в президентском законопроекте не увидел и рекомендовал принять его за основу. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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