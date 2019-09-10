Рада приняла за основу изменения относительно реформы органов прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Верховная Рада приняла проект закона 1032 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры. Соответствующее решение поддержали 287 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроект направлен на внедрение первоочередных и, во многом, временных мер, связанных прежде всего с кадровой перезагрузкой органов прокуратуры путем аттестации действующих прокуроров, а также предоставление возможности всем добропорядочным кандидатам, которые имеют надлежащие теоретические знания и практические навивки, на конкурсной основе занять должность прокурора в любом органе прокуратуры.
Как отметили авторы законопроекта, основной целью законопроекта является создание предпосылок для построения системы прокуратуры, деятельность которой базируется на принципах эффективности, профессионализма, независимости и ответственности.
При этом еще 262 нардепы поддержали инициативу сократить продолжительность рассмотрения законопроекта во втором чтении.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности дал добро увольнять прокуроров во время больничных и отпусков.
Ранее УНН сообщал, что ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление ВР - ред.) обнаружило в президентском законопроекте о реформе прокуратуры "существенные коррупционные риски" в связи с предоставлением Генпрокурору неограниченных полномочий. Но в отличие от специалистов Главного научно-экспертного управления, Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики, возглавляемый народным депутатом от "Слуги народа" Анастасией Красносельской, коррупционных рисков в президентском законопроекте не увидел и рекомендовал принять его за основу.