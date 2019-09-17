Рябошапка назвав ключові аспекти законопроекту щодо реформи прокуратури

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Генпрокурор Руслан Рябошапка розповів, що ключовим аспектом проекту закона Президента, що стосується реформи прокуратури, є впровадження процесу переатестації для прокурорів та подальша можливість оновлення та очищення кадрів у складі прокуратури. Про це Рябошапка розповів журналістам, відповідаючи на питання щодо законопроекту президента України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” (№ 1032), передає УНН.