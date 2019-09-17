Рябошапка назвав ключові аспекти законопроекту щодо реформи прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Генпрокурор Руслан Рябошапка розповів, що ключовим аспектом проекту закона Президента, що стосується реформи прокуратури, є впровадження процесу переатестації для прокурорів та подальша можливість оновлення та очищення кадрів у складі прокуратури. Про це Рябошапка розповів журналістам, відповідаючи на питання щодо законопроекту президента України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” (№ 1032), передає УНН.
Генпрокурор зазначив, що орган самоврядування — Рада прокурорів — продовжить працювати.
“Рада прокурорів продовжує працювати. Більш того, вона отримає нову функцію. Ця функція дуже важлива, вона пов’язана з врегулюванням конфлікту інтересів серед прокурорів. Рада прокурорів і надалі здійснюватиме захист прокурорів від тиску: зовнішнього чи внутрішнього”, — розповів Рябошапка.
Зокрема, він додав, що орган “трохи переформатується”, тепер він буде здійснювати дисциплінарне провадження щодо прокурорів.
“Раніше це була Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, зараз це будуть кадрові комісії, їх буде створено декілька”, — зазначив Рябошапка.
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За словами Генпрокурора, “прокурор не матиме абсолютної влади щодо звільнення чи призначення прокурорів, оскільки підстави для звільнення чітко визначені в законі: їх не стало менше, їх не стало більше”.
Він додав, що “ключовим аспектом” проекту закону Президента України стане те, що “запускається процес переатестації прокурорів, і дається можливість для оновлення і очищення кадрового складу прокурорів”.
“Ми до цього процесу хотіли би долучити як представників міжнародних організацій, наших іноземних партнерів, так і експертів з громадянського суспільства. Щоб процес був відкритий, і щоб це в черговий раз не перетворилося у профанацію”, — розповів Рябошапка.
Він зазначив, що переатестація надасть можливість дати оцінку кадровому складу, в тому числі, будуть враховуватись підстави, що, наприклад, були причиною для попередньої люстрації.
“Яка була біографія у людини, де він працював, які рішення приймав на цій посаді”, — сказав Рябошапка і додав, що таким чином можна буде оцінити доброчесність і професійну придатність цих людей.
Зокрема, Рябошапка розповів ще деякі деталі про процес переатестації. За його словами, сам процес — буде досить тривалим. Особливо, якщо врахувати кількість прокурорів в країні — 11 тисяч.
“Я думаю, що максимум вся реформа затягнеться десь роки на два”, — сказав Рябошапка.
Нагадаємо, Рябошапка 18 вересня збере нараду у ГПУ щодо розслідування підпалу будинку Гонтаревої.