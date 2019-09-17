Рябошапка завтра збере нараду у ГПУ щодо розслідування підпалу будинку Гонтаревої
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Генеральний прокурор проведе 18 вересня 2019 року спільну нараду прокурорів та слідчих з метою швидкого і ефективного розслідування факту пожежі, що сталася в ніч на 17 вересня у будинку, яким користувалася колишня голова Нацбанку України, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГПУ.
"Наразі під керівництвом прокуратури поліцією проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсних обставин пожежі та перевірку всіх можливих версій у справі", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі відзначили, що кримінальне провадження порушене за фактом умисного знищення майна, його розслідування взято на контроль керівництвом Генеральної прокуратури.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський доручив Голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку колишнього очільника Нацбанку України Валерії Гонтаревої.
Як повідомляв УНН, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.