Рябошапка завтра соберет совещание в ГПУ по расследованию поджога дома Гонтаревой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Генеральный прокурор проведет 18 сентября 2019 года совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого и эффективного расследования факта пожара, произошедшего в ночь на 17 сентября в доме, которым пользовалась бывшая глава Нацбанка Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Сейчас под руководством прокуратуры полицией проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверка всех возможных версий по делу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества, его расследование взято на контроль руководством Генеральной прокуратуры.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшего главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.
Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.