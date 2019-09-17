Генпрокурор Рябошапка не пам'ятає, за що саме винесли догану Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Очільник Генпрокуратури України Руслан Рябошапка сказав, що не пам'ятає, за що саме Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) винесла догану колишньому генеральному прокурору Юрію Луценку. Про це Рябошапка розповів журналістам, передає УНН.
“КДКП вирішила наостанок (через реформування прокуратури функціонування комісії припиняється — ред) притягти до дисциплінарної відповідальності Юрія Луценка. Це відбулося у п’ятницю. За що притягти — я, чесно кажучи, не пам’ятаю”, — сказав генпрокурор.
Він, зокрема, додав, через що Луценка притягнули до відповідальності після його звільнення з посади генерального прокурора.
“Він не був генпрокурором, але ще лишався в органах прокуратури, тому що його не можна було звільнити, оскільки продовжувалося дисциплінарне провадження. І лише коли справа вирішилася, його можна звільнити. Але, здається, він ще не звільнений”, - пояснив Рябошапка.
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Нагадаємо, раніше Рябошапка звільнив першого заступника Генпрокурора.