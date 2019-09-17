Генпрокурор Рябошапка не помнит, за что именно вынесли выговор Луценко

“КДКП решила напоследок (из-за реформирования прокуратуры функционирования комиссии прекращается — ред) привлечь к дисциплинарной ответственности Юрия Луценко. Это произошло в пятницу. За что привлечь — я, честно говоря, не помню”, — сказал генпрокурор.

Он, в частности, отметил, из-за чего Луценко привлекли к ответственности после его освобождения от должности генерального прокурора.

“Он не был генпрокурором, но еще оставался в органах прокуратуры, потому что его нельзя было уволить, поскольку продолжалось дисциплинарное производство. И только когда дело решилось, его можно уволить. Но, кажется, он еще не уволен”, — объяснил Рябошапка.

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Напомним, ранее Рябошапка уволил первого заместителя Генпрокурора.