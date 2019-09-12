Рябошапка звільнив першого заступника Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посад першого заступника Генпрокурора Юрія Севрука та начальника Департаменту Генеральної прокуратури України Володимира Бедриківського. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
"Керуючись ст. 9 Закону України "Про прокуратуру", Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад першого заступника Генерального прокурора України Ю. Севрука, начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України В. Бедриківського", - йдеться у повідомленні.
Раніше Генеральним прокурором було звільнено Дмитра Сторожука.
Нагадаємо, Генпрокурор призначив головним військовим прокурором Віктора Чумака.